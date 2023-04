Il tempo a Venezia nelle prossime giornate sarà caratterizzato da un clima rigido e ventoso, con temperature al di sotto della media stagionale. Secondo le previsioni del servizio meteorologico, il freddo fuori stagione interesserà la città lagunare a partire da mercoledì 5 aprile.

Le previsioni per la settimana

Mercoledì 5 aprile ci sarà un cielo poco nuvoloso ma ventoso, con temperature che oscilleranno tra i 6 e gli 11 gradi Celsius. Il zero termico si attesterà intorno ai 900 metri di quota. Giovedì 6 aprile, invece, il cielo sarà quasi sereno ma ventoso a tratti, con temperature che raggiungeranno i 13 gradi Celsius. Il zero termico salirà a circa 1100 metri di quota.

Venerdì 7 aprile il tempo si farà più instabile, con nuvolosità e pioggerellina, e vento a tratti. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 15 gradi Celsius, con il zero termico intorno ai 1400 metri di quota. Sabato 8 aprile ci saranno nubi sparse e vento a tratti, con temperature che oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi Celsius, e zero termico sempre intorno ai 1400 metri di quota.

Domenica 9 aprile ci saranno ancora nubi sparse, ma il vento calerà sensibilmente. Le temperature si manterranno sui 10-15 gradi Celsius, con il zero termico che salirà a circa 1700 metri di quota. Lunedì 10 aprile il cielo sarà molto nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra gli 11 e i 15 gradi Celsius, e zero termico sempre a circa 1700 metri di quota.

Martedì 11 aprile si prevede una giornata di pioggia, con possibilità del 90% di precipitazioni pari a 2mm, e temperature tra i 10 e i 15 gradi Celsius. Il zero termico salirà a circa 1900 metri di quota. Mercoledì 12 aprile il cielo sarà quasi sereno, con temperature che raggiungeranno i 16 gradi Celsius, e zero termico intorno ai 1800 metri di quota. Infine, giovedì 13 aprile ci sarà nuvolosità, con temperature tra i 10 e i 15 gradi Celsius, e zero termico intorno ai 1900 metri di quota.

Impatto sul territorio e sulla popolazione

Queste previsioni meteo potrebbero avere un impatto importante sulla città di Venezia, con temperature al di sotto della media stagionale che potrebbero creare disagi alla popolazione e ai turisti in vista dello spegnimento dei termosifoni. Il vento, inoltre, accentuerà la sensazione di freddo, rendendo ancora più rigido il clima.