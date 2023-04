Il meteo su Trieste ci riserva temperature sotto la media per tutto il periodo, con freddo accentuato dal persistente vento. Anche se entro Pasqua ci potrebbe essere un modestissimo miglioramento, con un aumento della temperatura massima, il freddo simil invernale si farà sentire ancora a lungo.

Mercoledì 5 vedremo un cielo poco nuvoloso, ma ventoso a tratti, con temperature che varieranno da 3°C a 13°C. Il zero termico si attesterà intorno a circa 800 metri.

Giovedì 6 invece sarà sereno, ma ancora ventoso a tratti, con temperature che oscilleranno tra i 4°C e i 13°C. Il zero termico si sposterà a circa 1100 metri.

Venerdì 7 sarà nuvoloso, con temperature che si aggireranno tra i 4°C e i 14°C, e il zero termico salirà a circa 1400 metri.

Sabato 8 vedremo nubi sparse, con temperature in lieve aumento che varieranno tra i 6°C e i 16°C. Il zero termico si attesterà sempre a circa 1400 metri.

Domenica 9 sarà ancora nuvoloso, con temperature che si manterranno tra gli 8°C e i 16°C. Il zero termico salirà a circa 1500 metri.

Lunedì 10 si presenterà con un cielo nuvoloso, ma con temperature che oscilleranno tra i 9°C e i 16°C. Il zero termico si sposterà a circa 1600 metri.

Martedì 11 invece sarà coperto, con possibilità di pioggia al 90% per 2 mm, e temperature che si manterranno tra i 9°C e i 16°C. Il zero termico si attesterà a circa 1700 metri.

Mercoledì 12 vedremo un cielo poco nuvoloso, con temperature in aumento che varieranno tra i 6°C e i 17°C. Il zero termico si sposterà ancora un po’ in alto, intorno a circa 1700 metri.

Giovedì 13 si presenterà nuvoloso, con temperature che si manterranno tra i 6°C e i 17°C, e il zero termico si attesterà intorno a circa 1800 metri.

In generale, possiamo dire che il meteo a Trieste si presenterà con un clima simil invernale, fuori stagione per questo periodo dell’anno, con temperature basse e vento accentuato. La situazione dovrebbe migliorare leggermente entro Pasqua, ma non dobbiamo aspettarci un grande cambiamento.