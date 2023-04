Il meteo a Roma per i prossimi giorni si presenterà piuttosto incerto, con la possibilità di temporali nella prima parte della previsione. Secondo le ultime informazioni, sabato 15 aprile è previsto un aumento della nuvolosità con la possibilità di temporali e piogge intense. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 15°C, mentre il vento medio sarà di circa 10 km/h proveniente da Sud con raffiche massime di 33 km/h.

Nei giorni successivi, l’incertezza delle condizioni meteorologiche rimarrà alta, con temperature che si avvicineranno alle medie del periodo e la possibilità di precipitazioni che oscillerà tra il 40% e il 90%. Lunedì 17 aprile è prevista pioviggine, con precipitazioni previste di circa 3 mm e vento medio di 6 km/h da Nord/Nord-Est con raffiche massime di 23 km/h.

Martedì 18 aprile ci saranno rovesci e la possibilità di precipitazioni raggiungerà il 90%, con precipitazioni previste di circa 3 mm. Il vento medio sarà di circa 3 km/h da Sud-Ovest con raffiche massime di 17 km/h.

Mercoledì 19 aprile ci saranno nubi sparse con piovaschi, con possibilità di precipitazioni del 70% e precipitazioni previste di circa 2 mm. Il vento medio sarà di circa 6 km/h proveniente da Ovest/Sud-Ovest con raffiche massime di 18 km/h.

Giovedì 20 aprile ci saranno poche nuvole e le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 20°C, con vento medio di circa 6 km/h proveniente da Ovest/Sud-Ovest con raffiche massime di 17 km/h.

Venerdì 21 aprile ci saranno poche nuvole, con temperature che oscilleranno tra i 9°C e i 21°C e vento medio di circa 7 km/h proveniente da Ovest/Sud-Ovest con raffiche massime di 18 km/h.

Sabato 22 aprile ci saranno molte nuvole, con temperature che oscilleranno tra i 10°C e i 20°C e vento medio di circa 14 km/h proveniente da Sud con raffiche massime di 29 km/h.

Domenica 23 aprile ci saranno nuvole sparse e ventoso, con temperature che oscilleranno tra gli 11°C e i 22°C e vento medio di circa 19 km/h proveniente da Sud/Sud-Est con raffiche massime di 38 km/h. La possibilità di precipitazioni sarà del 40%.

Lunedì 24 aprile ci saranno molte nuvole, con temperature che oscilleranno tra i 12°C e i 22°C e vento medio di circa 14 km/h proveniente da Sud/Sud-Ovest con raffiche massime di 26 km/h. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%.

In conclusione, il meteo a Roma per i prossimi giorni sarà caratterizzato da una spiccata variabilità, con la possibilità di temporali anche intensi nella prima parte della previsione meteo. Nei giorni successivi, il tempo sarà incerto con la possibilità di piogge sparse e vento moderato. Per questo motivo, è consigliabile monitorare attentamente le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Ricordiamo inoltre che le previsioni meteo sono sempre soggette a variazioni e che è importante rimanere aggiornati in caso di cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche. Si consiglia quindi di seguire costantemente gli aggiornamenti sul meteo a Roma nei prossimi giorni e di prestare sempre attenzione alle indicazioni delle autorità competenti in caso di situazioni di emergenza.



