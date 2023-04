Nella prossima settimana il meteo a Roma sarà caratterizzato da una spiccata variabilità, con possibilità di temporali nella prima parte della previsione. Nei giorni successivi il tempo sarà incerto, con temperature quasi prossime alle medie del periodo.

Sabato 15 aprile: molto nuvoloso con temporali. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 22 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Sud, raffica massima 33 km/h.

Domenica 16: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 11 km/h da Nord, raffica massima 47 km/h.

Lunedì 17: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 10°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 23 km/h.

Martedì 18: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 10°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 19: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 9°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 20: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Venerdì 21: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 21°C. Vento medio 7 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Sabato 22: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 20°C. Vento medio 14 km/h da Sud, raffica massima 29 km/h.

Domenica 23: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 11°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 19 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 38 km/h.

Lunedì 24: molto nuvoloso. Temperatura da 12°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 14 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 26 km/h.

Il Sabato 15 aprile sarà il giorno più problematico, con temporali e forti precipitazioni. Tuttavia, in generale, il meteo a Roma nei prossimi giorni sarà caratterizzato da temperature quasi prossime alle medie del periodo, con un vento moderato.

In conclusione, il meteo a Roma nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una certa variabilità, con possibilità di temporali anche intensi nella prima parte della settimana. Nonostante ciò, nei giorni successivi il tempo potrebbe migliorare con un progressivo calo delle precipitazioni e del vento. Per questo motivo, è importante seguire attentamente le previsioni meteo e adottare le opportune precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella dei propri beni.

Ricordiamo che le previsioni meteo sono soggette a possibili variazioni, pertanto è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti per avere un quadro più preciso della situazione meteo a Roma nei prossimi giorni.