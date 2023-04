Il tempo a Napoli si preannuncia molto variabile nei prossimi giorni, con un clima invernale che farà sentire il freddo anche perché i termosifoni sono stati spenti ormai da alcune settimane. Secondo le previsioni del servizio meteorologico, infatti, la città partenopea dovrà fare i conti con nubi e piogge, ma anche con la possibilità di grandine e temporali.

Le previsioni per la settimana

Mercoledì 5 aprile si prevede un cielo nuvoloso con piovaschi e vento a tratti. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 14 gradi Celsius, con il zero termico che si attesterà intorno ai 1300 metri di quota. Giovedì 6 aprile il cielo sarà quasi sereno ma ventoso a tratti, con temperature che oscilleranno tra i 6 e i 15 gradi Celsius. Il zero termico si manterrà intorno ai 1300 metri di quota.

Venerdì 7 aprile il cielo si farà poco nuvoloso, con vento a tratti e temperature che oscilleranno tra i 7 e i 16 gradi Celsius. Lo zero termico salirà a circa 1500 metri di quota. Sabato 8 aprile, invece, si prevedono piogge, rovesci e temporali, con possibilità del 90% di precipitazioni pari a 16mm. Le temperature saranno tra gli 11 e i 14 gradi Celsius, con il zero termico che salirà a circa 1600 metri di quota.

Domenica 9 aprile ci saranno nubi sparse, ma con una possibilità del 90% di precipitazioni pari a 2mm. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 18 gradi Celsius, con il zero termico sempre intorno ai 1600 metri di quota. Lunedì 10 aprile il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 9 e i 19 gradi Celsius, e zero termico intorno ai 1800 metri di quota.

Martedì 11 aprile il cielo sarà nuvoloso, con vento a tratti e temperature che raggiungeranno i 19 gradi Celsius. Il zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri di quota. Mercoledì 12 aprile ci saranno nubi sparse e vento, con temperature che oscilleranno tra i 12 e i 21 gradi Celsius, e zero termico intorno ai 2100 metri di quota. Infine, giovedì 13 aprile il cielo sarà ancora nuvoloso, con temperature tra i 10 e i 20 gradi Celsius, e zero termico intorno ai 2400 metri di quota.

Impatto sul territorio e sulla popolazione

Le previsioni meteo per la città di Napoli potrebbero avere un impatto importante sulla popolazione e sul territorio. Il clima invernale, infatti, potrebbe creare disagi alla popolazione, specialmente per le temperature rigide. Inoltre, le piogge, i rovesci e i temporali potrebbero causare allagamenti nelle zone più a rischio della città.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli ci segnalano un clima invernale con piogge, rovesci, temporali e freddo fuori stagione, con temperature al di sotto della media stagionale. La popolazione e le attività commerciali e turistiche dovranno fare i conti con questi fattori climatici nei prossimi giorni, e si auspica che siano state adottate le giuste precauzioni per prevenire eventuali disagi.