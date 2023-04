Nella settimana che si prospetta, la regione lombarda, e in particolare la città di Milano, vedrà un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Nonostante l’atteso calo delle temperature, la situazione di deficit pluviometrico continua a destare preoccupazione. Inoltre, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con qualche addensamento nelle Alpi e deboli cadute di neve.

Il meteo a Milano e in Lombardia si preannuncia caratterizzato da un netto calo delle temperature, con un crollo di circa 10 gradi nel corso della settimana. Le minime e le massime registrate oscilleranno su valori decisamente più bassi rispetto agli ultimi giorni.

Previsioni meteo per Milano e Lombardia

Domenica 2

Poco nuvoloso, ventoso a tratti

Temperatura: 8°C – 19°C

Zero Termico: circa 2000 metri

Lunedì 3

Poco nuvoloso, ventoso a tratti

Temperatura: 8°C – 15°C

Zero Termico: circa 1900 metri

Martedì 4

Poco nuvoloso, ventoso a tratti

Temperatura: 6°C – 13°C

Zero Termico: circa 1200 metri

Mercoledì 5

Poco nuvoloso, ventoso a tratti

Temperatura: 5°C – 12°C

Zero Termico: circa 1100 metri

Giovedì 6

Molto nuvoloso

Temperatura: 5°C – 11°C

Zero Termico: circa 1000 metri

Venerdì 7

Sereno

Temperatura: 5°C – 15°C

Zero Termico: circa 1300 metri

Sabato 8

Poco nuvoloso

Temperatura: 6°C – 15°C

Zero Termico: circa 1500 metri

Domenica 9

Nuvoloso

Temperatura: 6°C – 15°C

Zero Termico: circa 1500 metri

Lunedì 10

Nubi sparse

Temperatura: 7°C – 17°C

Zero Termico: circa 1700 metri

Nonostante il calo delle temperature, la situazione di deficit pluviometrico persiste, rendendo la situazione preoccupante per la regione Lombardia e, in particolare, per la città di Milano.