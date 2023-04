PREPARATI PER UNA SETTIMANA DI VARIABILI CONDIZIONI METEO A MILANO. Esamineremo in dettaglio il meteo previsto per Milano nei prossimi giorni, con informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche e le temperature.

DOMENICA 16 APRILE

Domenica sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra 8°C e 19°C. Il vento soffierà a una velocità media di 5 km/h da Sud-Est, con raffiche massime fino a 23 km/h.

LUNEDÌ 17 APRILE

Lunedì, il meteo a Milano sarà poco nuvoloso, con temperature tra 9°C e 19°C e una possibilità di precipitazioni del 10%. Il vento soffierà a una velocità media di 4 km/h da Sud-Est, con raffiche massime fino a 28 km/h.

MARTEDÌ 18 APRILE

Martedì si prevede un meteo molto nuvoloso, con temperature tra 10°C e 19°C. Il vento soffierà a una velocità media di 4 km/h da Sud, con raffiche massime fino a 27 km/h.

MERCOLEDÌ 19 APRILE

Mercoledì sarà poco nuvoloso a Milano, con temperature tra 11°C e 21°C e una possibilità di precipitazioni del 90%, con circa 1 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà a una velocità media di 4 km/h da Sud-Ovest, con raffiche massime fino a 23 km/h.

GIOVEDÌ 20 APRILE

Giovedì sarà molto nuvoloso con pioggia e ventoso, con temperature tra 10°C e 14°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 11 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà a una velocità media di 18 km/h da Est/Sud-Est, con raffiche massime fino a 30 km/h.

VENERDÌ 21 APRILE

Venerdì, il meteo a Milano sarà coperto con pioggia e temperature tra 9°C e 15°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 9 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà a una velocità media di 8 km/h da Est/Sud-Est, con raffiche massime fino a 12 km/h.

SABATO 22 APRILE

Sabato sarà molto nuvoloso con pioggia, con temperature tra 10°C e 12°C e una possibilità di precipitazioni del 90%, con circa 29 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà a una velocità media di 6 km/h da Nord/Nord-Ovest, con raffiche massime fino a 10 km/h.

DOMENICA 23 APRILE

Domenica sarà nuvoloso con piovaschi, con temperature tra 8°Ce 20°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%, con circa 1 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà a una velocità media di 4 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime fino a 8 km/h.

LUNEDÌ 24 APRILE

Lunedì, il meteo a Milano prevede nubi sparse, con temperature tra 13°C e 21°C e una possibilità di precipitazioni del 50%. Il vento soffierà a una velocità media di 4 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime fino a 8 km/h.

MARTEDÌ 25 APRILE

Martedì sarà coperto, con temperature tra 11°C e 22°C e una possibilità di precipitazioni del 70%. Il vento soffierà a una velocità media di 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche massime fino a 10 km/h.

CONCLUSIONE

In sintesi, il meteo a Milano per i prossimi giorni sarà caratterizzato da una varietà di condizioni meteorologiche, tra cui nuvole, pioggia e piovaschi. Le temperature varieranno tra 8°C e 22°C, mentre il vento sarà prevalentemente da Sud, Sud-Est, e Ovest con raffiche massime che variano tra 8 e 30 km/h.

