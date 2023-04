Immaginatevi di calarvi in un mondo nascosto, un labirinto di tunnel e caverne, dove le strade sopra di voi scompaiono e il passato prende vita. Questo è il viaggio alla scoperta della Napoli Sotterranea, un’esperienza unica e affascinante che vi permetterà di esplorare un lato della città spesso dimenticato. In questo articolo, vi guideremo attraverso la storia di questo incredibile luogo, come sono nate queste gallerie, come si accede e il percorso da seguire, e vi forniremo alcune informazioni utili per organizzare il vostro viaggio.

La storia della Napoli Sotterranea

Le origini della Napoli Sotterranea risalgono a oltre 2.400 anni fa, quando i Greci fondarono la città e iniziarono a scavare nel tufo per estrarre materiale da costruzione. Col tempo, i Romani ampliarono il sistema di gallerie, utilizzandole anche come cisterne e acquedotti. Ma è nel periodo della Seconda Guerra Mondiale che queste cavità sotterranee hanno assunto un ruolo cruciale: furono infatti adibite a rifugi antiaerei per proteggere la popolazione dai bombardamenti.

È sorprendente pensare a quanta storia si cela sotto i nostri piedi, e visitare questi luoghi è come fare un salto indietro nel tempo. Dal teatro greco-romano, alle catacombe e ai rifugi antiaerei, ogni angolo delle Napoli Sotterranea è un tesoro da scoprire.

Come accedere alle Napoli Sotterranea

Per immergersi in questo mondo sotterraneo, è possibile accedere attraverso diverse entrate sparse per la città. La principale e più famosa è situata in Piazza San Gaetano, nel cuore del centro storico. Qui, potrete partecipare a visite guidate organizzate dall’associazione Napoli Sotterranea, che vi condurranno in un’avventura indimenticabile nel sottosuolo.

Altre entrate si trovano in vari punti della città, come ad esempio nel Museo del Sottosuolo in via Sant’Agostino, nel Teatro Greco-Romano di Napoli, e nelle Catacombe di San Gennaro. Ricordate di verificare gli orari delle visite e prenotare in anticipo, in quanto la disponibilità potrebbe essere limitata.

Il percorso da seguire

Il percorso della visita guidata vi condurrà attraverso una serie di luoghi di interesse, tra cui:

Il Teatro Greco-Romano

Le cisterne e gli acquedotti romani

I rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale

Le catacombe e gli ipogei

Le gallerie borboniche

Ogni tappa del tour vi offrirà uno spaccato della storia e delle tradizioni di Napoli, e vi lascerà senza fiato per la bellezza e l’atmosfera unica di questi luoghi.

Link utili per il viaggio

Ecco alcuni link utili per organizzare al meglio il vostro viaggio:

Napoli Sotterranea: il sito ufficiale dell’associazione Napoli Sotterranea, dove potrete trovare informazioni sulle visite guidate e prenotare i vostri biglietti.

Museo del Sottosuolo: il sito del Museo del Sottosuolo, un altro punto di accesso alle gallerie sotterranee e un luogo di interesse culturale.

Catacombe di San Gennaro: il sito delle Catacombe di San Gennaro, uno dei luoghi di sepoltura più antichi e affascinanti di Napoli.

Non esitate a immergervi nell’affascinante mondo della Napoli Sotterranea e a vivere un’avventura che vi lascerà ricordi indelebili. Con la sua storia, le sue leggende e i suoi misteri, il sottosuolo partenopeo è un luogo che ogni appassionato di viaggi dovrebbe esplorare almeno una volta nella vita.