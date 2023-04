Avventurarsi nell’inferno di Beppu, Umi-Zigoku è un’esperienza unica nel suo genere, capace di trasportarti in un mondo di paesaggi mozzafiato e tradizioni affascinanti. Questo paradiso per gli appassionati di viaggi è una meta da non perdere per chi cerca emozioni, avventure e mete lontane!

Come arrivare e informazioni di viaggio dall’Italia

Il viaggio all’inferno di Beppu, Umi-Zigoku, inizia dall’altro capo del mondo: l’Italia. Ma non temere, raggiungere questa meta avventurosa è più semplice di quanto possa sembrare! Ti basta prenotare un volo per l’aeroporto internazionale di Fukuoka e, una volta atterrato, prendere un treno o un autobus per raggiungere la città di Beppu. Ecco una breve panoramica delle opzioni di viaggio:

Voli diretti dall’Italia a Fukuoka: purtroppo non ci sono voli diretti, ma con scalo si impiega mediamente 15-20 ore.

Treno: dalla stazione di Fukuoka, prendi un treno per Beppu, il viaggio dura circa 2 ore.

Autobus: autobus diretti da Fukuoka a Beppu, il tragitto dura circa 2 ore e mezza.

Sorprendentemente, Umi-Zigoku si trova proprio nel cuore di Beppu, una città conosciuta per le sue sorgenti termali e la ricca cultura giapponese. Immagina di camminare tra strade antiche, circondato da un paesaggio mozzafiato, mentre ti avvicini a uno dei luoghi più affascinanti del Giappone!

Cosa fare all’inferno di Beppu, Umi-Zigoku

Umi-Zigoku è una delle famose “Jigoku” (Inferni) di Beppu, una serie di sorgenti termali uniche e spettacolari. Il nome “Umi” significa mare e “Jigoku” inferno, e in effetti, l’Umi-Zigoku ti sorprenderà con la sua straordinaria bellezza e il suo intenso colore blu, simile a un mare tropicale.

Qui, le acque bollenti emergono dalla terra creando spettacolari pozze d’acqua e fumarole. Tra le attività da non perdere a Umi-Zigoku, ricordiamo:

Ammirare i colori e le forme uniche delle sorgenti termali

Camminare tra i sentieri che si snodano attorno alle pozze d’acqua

Assaggiare l’uovo cotto nelle acque bollenti di Umi-Zigoku, chiamato “Onsen Tamago”

Visitare il giardino botanico e la serra delle ninfee giganti

Dove alloggiare a Beppu

Beppu offre un’ampia scelta di alloggi per tutti i gusti e budget. Puoi optare per un tradizionale ryokan con onsen privato, per immergerti completamente nella cultura giapponese, oppure per un hotel moderno con tutti i comfort. Alcune opzioni di alloggio nelle vicinanze di Umi-Zigoku includono:

Ryokan tradizionali : questi alloggi tipici giapponesi offrono un’esperienza autentica e indimenticabile. Potrai dormire su futon stesi su tatami e goderti bagni termali all’aperto o in ambienti interni.

: questi alloggi tipici giapponesi offrono un’esperienza autentica e indimenticabile. Potrai dormire su futon stesi su tatami e goderti bagni termali all’aperto o in ambienti interni. Hotel di lusso : se preferisci un soggiorno più raffinato, Beppu vanta hotel di lusso con vista panoramica sulla città e sulle montagne circostanti. Molti di questi hotel dispongono anche di onsen privati e servizi di alto livello.

: se preferisci un soggiorno più raffinato, Beppu vanta hotel di lusso con vista panoramica sulla città e sulle montagne circostanti. Molti di questi hotel dispongono anche di onsen privati e servizi di alto livello. Ostelli e guesthouse: per chi viaggia con un budget limitato, Beppu offre anche ostelli e guesthouse convenienti e accoglienti, dove potrai incontrare altri viaggiatori e condividere le tue avventure.

Qualunque sia la tua scelta di alloggio, preparati a vivere un’esperienza culturale unica e avventurosa in questo angolo di paradiso giapponese, tra sorgenti termali, tradizioni affascinanti e paesaggi mozzafiato!

Il viaggio all’inferno di Beppu, Umi-Zigoku, ti porterà in un mondo di emozioni, avventure e mete lontane. Preparati a immergerti nella cultura giapponese, esplorare paesaggi incredibili e vivere esperienze indimenticabili. Non perdere l’occasione di visitare questo gioiello nascosto del Giappone e lasciarti sorprendere dalla sua affascinante bellezza!