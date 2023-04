Ti sei mai chiesto dove si nasconda il cancello per l’inferno? Sei pronto a scoprirlo? Allora seguimi in questa avventura alla scoperta di Thor’s Well, un’affascinante formazione geologica situata sulla costa dell’Oregon, USA. In questo articolo ti guiderò passo passo attraverso questo viaggio, fornendoti informazioni su dove si trova, cosa vedere, come arrivare e dove alloggiare. Sono sicuro che sarà un’esperienza indimenticabile!

L’attrazione principale: Thor’s Well

Situato nel cuore del Cape Perpetua Scenic Area, Thor’s Well è un fenomeno naturale sorprendente che attira appassionati di viaggi e fotografi da tutto il mondo.

Cosa vedere e fare

Thor’s Well : Questo “pozzo” è un’enorme cavità scavata nella roccia basaltica, dalla quale l’acqua dell’oceano viene risucchiata e poi espulsa violentemente durante l’alta marea. È uno spettacolo da non perdere!

: Questo “pozzo” è un’enorme cavità scavata nella roccia basaltica, dalla quale l’acqua dell’oceano viene risucchiata e poi espulsa violentemente durante l’alta marea. È uno spettacolo da non perdere! Cape Perpetua Scenic Area : Questa area protetta offre una vista panoramica sulla costa dell’Oregon, con sentieri escursionistici, punti panoramici e altre attrazioni naturali come la Devil’s Churn e la Spouting Horn.

: Questa area protetta offre una vista panoramica sulla costa dell’Oregon, con sentieri escursionistici, punti panoramici e altre attrazioni naturali come la Devil’s Churn e la Spouting Horn. Avvistamento di fauna selvatica: Nella zona circostante è possibile osservare foche, leoni marini, balene grigie e una varietà di uccelli marini.

Informazioni pratiche per il viaggio

Per rendere la tua visita a Thor’s Well ancora più piacevole, ecco alcune informazioni utili: