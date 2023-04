Scopriamo insieme Turks e Caicos, un paradiso nei Caraibi, e tutto ciò che queste meravigliose isole hanno da offrire.

Dove si trova la località

Turks e Caicos sono un arcipelago di isole situato nel Mar dei Caraibi, a sud-est delle Bahamas e a nord di Haiti e della Repubblica Dominicana. Le due isole principali sono Providenciales, nota anche come “Provo”, e Grand Turk, mentre le altre isole minori e atolli offrono un’esperienza più autentica e incontaminata.

Il clima e il periodo migliore per visitare

Il clima

Turks e Caicos vantano un clima tropicale con temperature medie tra i 24 e i 31 gradi Celsius durante tutto l’anno. Il periodo tra giugno e novembre è caratterizzato da una stagione delle piogge, mentre il periodo da dicembre ad aprile è generalmente più secco.

Il periodo migliore per visitare

Il periodo migliore per visitare Turks e Caicos è da dicembre ad aprile, quando il clima è più secco e le temperature sono ideali per godersi il sole e il mare. Tuttavia, è possibile visitare l’arcipelago anche durante la stagione delle piogge, ma si consiglia di fare attenzione alle previsioni meteo e ai possibili uragani.

Come raggiungere Turks e Caicos dall’Italia

Per raggiungere Turks e Caicos dall’Italia è necessario prendere un volo intercontinentale fino a un aeroporto negli Stati Uniti, solitamente Miami, New York o Atlanta, e poi prendere un volo diretto per l’aeroporto internazionale di Providenciales (PLS). Il tempo di viaggio totale varia tra 12 e 16 ore, a seconda delle coincidenze.

Cosa vedere

Providenciales

Grace Bay: una delle spiagge più belle al mondo, caratterizzata da acque cristalline e sabbia bianca.

Chalk Sound: una laguna di acqua turchese circondata da formazioni rocciose di calcare.

Conch Farm: un’azienda che alleva conchiglie, dove è possibile imparare sulla loro biologia e degustare piatti tipici a base di conchiglie.

Grand Turk

Cockburn Town: il centro storico dell’isola, con le sue case coloniali colorate e i musei.

Faro di Grand Turk: un faro storico del XIX secolo che offre una vista spettacolare sull’oceano.

Cosa fare

Escursioni in barca: partecipa a un tour in barca per esplorare le isole più remote e goderti il sole e il mare.

Passeggiate a cavallo sulla spiaggia: un’esperienza romantica e divertente per godersi la bellezza delle spiagge di Turks e Caicos.

I piatti tipici

La cucina di Turks e Caicos è caratterizzata da piatti a base di pesce e frutti di mare, in particolare aragoste e conchiglie. Alcuni piatti tipici da provare sono:

Conch salad: un’insalata fresca a base di conchiglie crude, lime, peperoncino, cipolla e peperoni.

Cracked conch: conchiglie impanate e fritte, servite con salsa tartara o cocktail.

Aragosta alla griglia: aragosta locale grigliata, spesso servita con burro all’aglio e riso.



Cosa non fare in questa località

Non toccare o danneggiare i coralli durante le immersioni o lo snorkeling, poiché sono essenziali per l’ecosistema marino.

Non raccogliere conchiglie, coralli o sabbia come souvenir, in quanto è vietato e dannoso per l’ambiente.

Non dare da mangiare agli animali selvatici, in particolare agli iguana e agli uccelli, poiché può interferire con il loro comportamento naturale e l’equilibrio dell’ecosistema.

Ancora da vedere e fare

Columbus Landfall National Park: un parco nazionale che celebra il luogo in cui, secondo alcune teorie, Cristoforo Colombo mise piede per la prima volta nel Nuovo Mondo.

Snorkeling e immersioni subacquee: Turks e Caicos sono famose per le loro barriere coralline e la ricca vita marina, rendendo queste attività imperdibili.

Paddleboarding e kayak

Esplora le acque cristalline e le lagune nascoste delle isole di Turks e Caicos attraverso il paddleboarding e il kayak. Queste attività sono ideali per chi cerca un’esperienza più rilassante e contemplativa, permettendo di godere appieno della bellezza naturale dell’arcipelago.

Birdwatching

Turks e Caicos sono un paradiso per gli amanti degli uccelli, grazie alla presenza di numerosi uccelli migratori e indigeni, come fenicotteri, sule, pellicani e trampolieri. Partecipa a un tour di birdwatching guidato o esplora le aree protette e i parchi nazionali per avvistare queste meravigliose creature.

Pesca sportiva

Le acque circostanti Turks e Caicos offrono opportunità di pesca eccellenti sia per principianti che per esperti. Prova la pesca d’altura per catturare wahoo, marlin, tonno e dorado, o la pesca a mosca nelle acque poco profonde alla ricerca di bonefish e tarpon.

Escursioni e tour culturali

Scopri la storia e la cultura delle isole Turks e Caicos partecipando a escursioni e tour culturali guidati. Visita i siti archeologici delle piantagioni di cotone, conosci le tradizioni e le storie locali e immergiti nell’atmosfera unica di questo paradiso caraibico.

Non importa quale sia il tuo interesse o il tuo stile di viaggio, Turks e Caicos offre un’ampia varietà di attività e attrazioni per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori. Ricorda di rispettare l’ambiente e le tradizioni locali, e goditi ogni momento di questa vacanza da sogno nei Caraibi.