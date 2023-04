Scopriamo insieme Lanzarote, fantastica isola delle Canarie, un’autentica perla dell’oceano Atlantico. In questo articolo, vi guideremo attraverso tutto ciò che c’è da sapere per pianificare il vostro viaggio a Lanzarote, dalle informazioni geografiche ai consigli su come spostarsi e cosa fare durante il soggiorno.

Dove si trova Lanzarote

Geografia e posizione

Lanzarote è la più orientale delle isole Canarie, un arcipelago situato nell’oceano Atlantico, a ovest della costa africana e a sud del Portogallo. L’isola si estende per circa 846 km² ed è caratterizzata da un paesaggio vulcanico unico, con spiagge di sabbia nera e campi di lava.

Lingua parlata a Lanzarote

Comunicare con i locali

La lingua ufficiale di Lanzarote è lo spagnolo, tuttavia, grazie al turismo internazionale, molte persone parlano anche inglese e tedesco. Inoltre, è possibile trovare persone che parlano italiano in alcune strutture turistiche.

Come spostarsi a Lanzarote

Auto a noleggio o mezzi pubblici?

Per spostarsi a Lanzarote è consigliabile noleggiare un’auto per avere la massima libertà di esplorare le meraviglie dell’isola. Tuttavia, ci sono anche mezzi pubblici efficienti, come autobus e taxi che collegano le principali località turistiche e i centri abitati.

Il clima di Lanzarote

Quando andare?

Il clima di Lanzarote è subtropicale, con temperature miti tutto l’anno. Il periodo migliore per visitare l’isola è tra aprile e ottobre, quando le giornate sono più lunghe e le temperature più calde, ideali per godersi il sole e il mare. Tuttavia, anche in inverno Lanzarote offre un clima piacevole, ideale per chi vuole sfuggire al freddo europeo.

Come raggiungere Lanzarote dall’Italia

Collegamenti aerei

Per raggiungere Lanzarote dall’Italia è possibile prendere un volo diretto da alcune delle principali città italiane, come Milano, Roma e Bologna. In alternativa sono disponibili voli con scalo in altre città spagnole come Madrid e Barcellona.

Cosa vedere a Lanzarote

Luoghi di interesse e musei

Lanzarote offre numerose attrazioni turistiche, tra cui il Parco Nazionale di Timanfaya, con i suoi suggestivi paesaggi vulcanici, e la Cueva de los Verdes, una spettacolare grotta vulcanica. Da non perdere anche i musei, come il Museo del Campesino e il Museo Atlántico, quest’ultimo un museo subacqueo unico nel suo genere.

Attività sportive a Lanzarote

A ciascuno il suo sport

Lanzarote è una meta ideale per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta. Tra le attività più praticate sull’isola, troviamo il surf e il windsurf, grazie alle condizioni ideali offerte dal vento e dalle onde. Inoltre, è possibile praticare immersioni e snorkeling nelle acque cristalline che circondano l’isola, scoprendo la ricca vita marina e i fondali vulcanici.

Per gli amanti delle escursioni, Lanzarote offre numerosi sentieri che attraversano il suo paesaggio vulcanico unico, tra cui il famoso “Camino de los Gracioseros”, che conduce alla vicina isola di La Graciosa. Infine, gli appassionati di ciclismo potranno esplorare l’isola in bicicletta, approfittando delle numerose piste ciclabili e dei percorsi panoramici.

La cucina di Lanzarote: piatti tipici

Delizie gastronomiche da provare

La cucina di Lanzarote è un mix di tradizioni spagnole e influenze africane, con alcuni piatti unici che vale la pena provare durante il vostro viaggio. Tra questi, i “papas arrugadas” sono piccole patate lessate nella loro buccia e servite con una salsa chiamata “mojo”, a base di peperoncino, aglio e spezie. Altri piatti tipici includono il “gofio”, una farina di cereali tostati utilizzata in diverse preparazioni, e il pesce fresco, come il “cherne” o il “vieja”, serviti alla griglia o in umido.

In conclusione, Lanzarote è un’isola affascinante e coinvolgente, ricca di attrazioni naturali e culturali, che saprà stupirvi e farvi innamorare. Non esitate a organizzare il vostro viaggio a Lanzarote, fantastica isola delle Canarie, e a vivere un’esperienza indimenticabile tra paesaggi mozzafiato, attività sportive e delizie gastronomiche.