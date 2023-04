La Liguria è famosa per le sue scogliere a picco sul mare e promontori seminascosti, ma offre anche delle spiagge di sabbia meravigliose. In questa guida, scopriremo le migliori spiagge di sabbia della regione, perfette per le tue prossime vacanze al mare.

Paraggi e Baia del Silenzio: Due Perle della Riviera Ligure

Paraggi, Santa Margherita Ligure

La spiaggia di Paraggi è un vero gioiellino. Pur essendo piccola, offre sabbia dorata e soffice, acque cristalline e una ricca biodiversità. Circondata da vegetazione rigogliosa e case tipiche, Paraggi è ideale per chi cerca una spiaggia intima e non teme di fare un po’ di strada per raggiungerla.

Spiaggia della Baia del Silenzio, Sestri Levante

La Baia del Silenzio è una delle spiagge italiane più amate a livello internazionale. Le sue case colorate a ridosso della spiaggia dorata e l’acqua pulita e cristallina la rendono un simbolo della dolce vita italiana. Tuttavia, è bene sapere che la sabbia è intervallata da qualche sassolino.

Monterosso e Cavi di Lavagna: Spiagge Ben Attrezzate e Facilmente Accessibili

Monterosso, Cinque Terre

Monterosso è una delle spiagge più belle della Liguria. Facilmente raggiungibile, offre stabilimenti di qualità e una posizione incantevole. La sua vicinanza alla stazione ferroviaria la rende estremamente accessibile, ma anche molto affollata. Monterosso è ideale per famiglie con bambini e anziani, che potranno godere dell’ospitalità ligure e degli eccellenti servizi balneari.

Cavi di Lavagna, Genova

Cavi di Lavagna è una frazione di Lavagna che vanta una spiaggia lunga circa 4 chilometri e formata prevalentemente da sabbia. Ben attrezzata e adatta alle famiglie con bambini, Cavi di Lavagna è meno popolare di Monterosso ma altrettanto affascinante.

Laigueglia e Terenzo: L’Essenza della Liguria in Due Spiagge di Sabbia

Spiaggia di Laigueglia, Savona

Laigueglia offre una vera esperienza ligure con la sua sabbia finissima e soffice, un litorale non troppo ampio ma incantevole. Se cerchi la sabbia in Liguria, Laigueglia è il posto che fa per te!

Spiaggia di Terenzo, Lerici

Lerici è il paradiso delle spiagge sabbiose, con litorali a forma di mezzaluna caratterizzati da sabbia bianca, acqua color smeraldo e paesaggi tipici liguri. Tra le spiagge da non perdere, c’è anche la Venere Azzurra.

Spiaggia di Moneglia: Un Tesoro Nascosto

La spiaggia di Moneglia è una meta spesso sottovalutata, ma merita sicuramente più attenzione. Situata nei pressi di un affascinante borgo storico, la spiaggia è ampia e bellissima, circondata dai tipici monti liguri che conquistano anche i turisti più esigenti. La quiete all’alba e al tramonto in questo luogo incantevole vale ogni minuto trascorso qui.

la Liguria offre una varietà di spiagge di sabbia per tutti i gusti e le esigenze. Che tu cerchi un’esperienza autentica ligure, una spiaggia ben attrezzata e facilmente accessibile o un angolo di paradiso nascosto, questa regione saprà sorprenderti e regalarti vacanze indimenticabili.