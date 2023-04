Scopriamo i 10 luoghi remoti più affascinanti e nascosti d’Italia, tesori naturali e culturali che vi lasceranno senza fiato. Vi porteremo in spiagge remote, laghi isolati, borghi incantevoli, isole selvagge, villaggi rupestri, fari solitari, monasteri appartati, foreste millenarie, deserti sardi e cascate spettacolari.

La Spiaggia

Punta Aderci, Abruzzo, Italia

La Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci in Abruzzo, tra Ortona e Vasto, offre spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato. Qui potrete fare birdwatching, noleggiare una mountain bike per esplorare l’ex tracciato ferroviario della riserva o tuffarvi nelle acque cristalline.

Il Lago

Lago di Pilato, Marche, Italia

Situato nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Lago di Pilato è un lago montano d’altura a 1.941 metri, circondato da un circo glaciale. Il trekking fino al lago richiede circa 3 ore di cammino e offre panorami mozzafiato.

Il Borgho

Apricale, Liguria, Italia

Arroccato su una collina circondata da ulivi, il borgo medievale di Apricale offre un’atmosfera incantevole e panorami spettacolari. Scoprite i suoi carruggi, le trattorie tipiche e il Castello della Lucertola.

Le Isole Remote

Alicudi e Filicudi, Sicilia, Italia

Alicudi e Filicudi sono due isole dell’arcipelago delle Egadi che offrono un’esperienza di pace e relax. Esplorate la natura incontaminata a piedi o in barca, godetevi il mare cristallino e scoprite la flora e la fauna locale.

Il Villaggio

Gravina di Ginosa, Puglia, Italia

Il villaggio rupestre di Gravina di Ginosa, nella provincia di Taranto, offre uno scenario unico di case-grotte e abitazioni scavate nella roccia. Scoprite i rioni di Casale e Rivolta, tra grotte, cisterne e canali.

Il Faro

Faro di Giannutri, Toscana, Italia

L’isola di Giannutri, la più meridionale dell’Arcipelago Toscano, ospita un faro solitario nella sua parte più a sud. Godetevi la natura incontaminata, le spiagge cristalline e i fondali con relitti da esplorare.

Il Monastero

Eremo di San Colombano, Trentino-Alto Adige, Italia

L’Eremo di San Colombano, situato nel comune di Trambileno, è un miracolo architettonico a strapiombo sul torrente Leno. Raggiungibile solo con 102 scalini scavati nella roccia, offre un’esperienza di pace e isolamento unica.

La Foresta

Foresta di Somadida, Veneto, Italia

La Foresta di Somadida, il più grande bosco del Cadore, si trova tra Auronzo e Misurina, nel cuore delle Dolomiti. Ricca di biodiversità e di paesaggi mozzafiato, è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del contatto con la natura e dell’educazione ambientale.

Il Deserto

Dune di Piscinas, Sardegna, Italia

Le Dune di Piscinas, lungo la Costa Verde in Sardegna, sono un sistema dunale costiero di 7 chilometri che ricorda un deserto in miniatura. Patrimonio UNESCO, quest’area offre panorami unici e spiagge dall’acqua cristallina, perfette per gli amanti della tintarella e degli sport d’acqua come il windsurf.

La Cascata

Cascata di Capo Nieddu, Sardegna, Italia

La Cascata di Capo Nieddu, situata lungo la costa di Cuglieri in provincia di Oristano, è una spettacolare cascata che si getta direttamente nel mare. Per ammirarla al meglio, è consigliabile visitarla durante il periodo delle piogge, da novembre a maggio.