Se pensi di dover viaggiare in posti esotici per vivere un’esperienza paradisiaca, ti sbagli di grosso. In Italia, c’è una località marittima che può competere con le splendide Maldive. Scopriamo dove si trova.

Il turismo in Italia

Un’industria in ripresa dopo la pandemia

Dopo un periodo difficile a causa della pandemia di COVID-19, il settore turistico italiano è pronto a riprendersi. L’istituto di ricerca italiano Demoskopica prevede oltre 440 milioni di presenze nel territorio italiano quest’anno, con circa 60 milioni di stranieri che sceglieranno il Bel Paese per le loro vacanze, generando oltre 200 milioni di pernottamenti.

Napoli e Pantelleria tra i 50 posti più belli al mondo

Il noto magazine statunitense Time ha inserito Napoli e Pantelleria nella sua classifica dei 50 posti più belli al mondo da visitare nel 2023. Entrambe queste città sono già famose per le loro acque cristalline, i panorami mozzafiato e i monumenti storici.

La meraviglia nascosta del Salento

Il Salento: una regione affascinante

Il Salento si trova nella parte sud-orientale della Puglia e comprende le province di Lecce, Taranto e Brindisi. Questa zona è caratterizzata da spiagge con acque cristalline e paesaggi affascinanti.

Le “Maldive del Salento”

Tra le spiagge del Salento, c’è una che si distingue in modo particolare: la spiaggia privata situata tra Torre Pali e Pescoluse, conosciuta come “Maldive del Salento”. La spiaggia Marina di Pescoluse, infatti, è un vero e proprio paradiso terrestre.

Qui potrai ammirare romantici tramonti grazie agli ampi orizzonti e godere delle acque più pulite d’Italia, come decretato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. La spiaggia è caratterizzata da sabbia fine e morbida al tatto, acque limpide, piante tipiche del luogo come le acacie tamerici e bassi fondali.

Non è necessario viaggiare lontano per vivere un’esperienza indimenticabile: le “Maldive del Salento” ti aspettano. Sei pronto a scoprire questo angolo di paradiso italiano?