La faglia Ibleo-Maltese è una struttura geologica situata nel Mediterraneo meridionale tra la Sicilia e Malta, responsabile, assieme ad altre faglie, dell’alta sismicità nella regione. In questo approfondimento, esploreremo il rischio di forti terremoti in Sicilia, con magnitudo sino a 8, come ampiamente documento di INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e la storia sismica dell’isola.

Faglia Ibleo-Maltese: la principale fonte di terremoti in Sicilia

Caratteristiche della faglia Ibleo-Maltese

La faglia Ibleo-Maltese è una faglia estensionale che si estende per circa 100 chilometri in direzione nord-ovest/sud-est e si ritiene che sia legata alla dinamica tettonica della regione. Essa si è formata a seguito della separazione della placca africana dalla placca euroasiatica, che ha portato alla formazione del bacino del Mediterraneo.

Ruolo della faglia nell’attività sismica e vulcanica

La faglia Ibleo-Maltese gioca un ruolo rilevante nell’attività sismica e vulcanica della regione. Ad esempio, l’isola di Pantelleria, situata a sud-est della Sicilia, è un centro di vulcanismo attivo associato alla presenza della faglia. Allo stesso modo, l’arcipelago maltese, che comprende le isole di Malta, Gozo e Comino, è soggetto a terremoti a causa della sua posizione sulla faglia.

Potenziale sismico della faglia Ibleo-Maltese

La faglia Ibleo-Maltese ha un ipotizzabile potenziale sismico tra i maggiori d’Europa con magnitudo 8, come ampiamente documentato dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoti storici in Sicilia: una breve panoramica

Terremoto di Messina, 1908

Questo terremoto è stato uno dei più catastrofici nella storia europea. Si è verificato il 28 dicembre 1908, con una magnitudo stimata di 7,1. La città di Messina fu quasi completamente distrutta, e la vicina città di Reggio Calabria subì gravi danni. Si stima che circa 75.000-100.000 persone persero la vita a causa del terremoto e del successivo maremoto.

Terremoto di Val di Noto, 1693

Il terremoto del 11 gennaio 1693 colpì il sud-est della Sicilia, causando la distruzione di molte città nella regione del Val di Noto. Con una magnitudo stimata di 7,4, questo terremoto causò la morte di circa 60.000 persone e distrusse città come Noto, Modica, Catania e Ragusa, dove si ebbero numerose vittime. La ricostruzione delle città seguì lo stile barocco, che oggi caratterizza il Val di Noto e fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Terremoto di Palermo, 1823

Il 6 marzo 1823, un terremoto di magnitudo 6,1 colpì la città di Palermo e le aree circostanti, causando gravi danni e la morte di circa 1.000 persone.

Terremoto delle Madonie, 1978

Il 14 gennaio 1978, un terremoto di magnitudo 6,1 colpì la regione delle Madonie, in Sicilia, causando danni significativi a molte città e paesi della zona, come Castelbuono, Pollina e Gangi. Circa 231 persone persero la vita e migliaia rimasero senzatetto.

Monitoraggio e prevenzione del rischio sismico in Sicilia

La continua attività sismica dell’isola è strettamente monitorata dagli scienziati per comprendere meglio i processi geologici alla base dei terremoti e per aiutare a prevenire e mitigare i danni causati da eventi futuri. Le autorità locali e nazionali lavorano in collaborazione con istituti di ricerca come l’INGV per sviluppare piani di emergenza e per migliorare la resilienza delle infrastrutture e degli edifici.