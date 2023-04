La lotta ai combustibili fossili ha spinto l’Europa a lavorare sulla creazione di una nuova centrale elettrica nel cuore del mare. Questo ambizioso progetto mira a diventare la più grande centrale elettrica d’Europa, accelerando l’adozione delle energie rinnovabili.

L’eolico offshore come nuova svolta per l’energia rinnovabile

Il progetto discusso dalla Commissione Europea

La Commissione Europea e gli stati membri si sono riuniti a Ostenda, in Belgio, per discutere il progetto di un nuovo parco eolico offshore. Le centrali elettriche offshore utilizzano turbine eoliche posizionate all’interno di bacini d’acqua come mari o oceani.

La crescita dell’energia eolica offshore

Alla fine del 2018, oltre 23 Gigawatt di potenza energetica sono stati generati dai parchi eolici offshore, e si prevede un ulteriore sviluppo in questa direzione. Il Regno Unito, la Germania e la Cina sono attualmente i leader nel numero di parchi eolici offshore. Nel 2022, il primo parco eolico offshore italiano è stato inaugurato a Taranto, producendo 2 Megawatt di energia.

Il Mare del Nord: una futura centrale elettrica

La posizione geografica ideale per l’energia eolica offshore

Il Mare del Nord è uno dei bacini marini più utilizzati per la costruzione di parchi eolici offshore grazie alla sua posizione geografica favorevole. Con una superficie di 570.000 kmq e l’esposizione a venti veloci e costanti, è l’ideale per la produzione di energia rinnovabile tramite turbine eoliche.

L’obiettivo di aumentare la produzione di energia eolica

Le potenze europee mirano ad aumentare la produzione di energia eolica nel Mare del Nord, con l’obiettivo di raggiungere 300 GW di potenza entro il 2030. Il parco eolico di Hornsea, di proprietà del Regno Unito, è attualmente in costruzione nel Mare del Nord e diventerà la più grande centrale elettrica galleggiante del mondo, con una capacità di oltre 6 Gigawatt.

Sfide e ostacoli nella realizzazione dei parchi eolici offshore

Nonostante gli ambiziosi obiettivi, la realizzazione di parchi eolici offshore incontra alcuni ostacoli, come i costi di produzione e la necessità di proteggere la biodiversità marina. Tuttavia, il successo di questi progetti avrà un impatto significativo sulla produzione di energia rinnovabile in Europa e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.