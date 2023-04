Il mercato dell’energia e del gas ha registrato una diminuzione dei costi, portando un po’ di sollievo agli italiani: a partire da aprile, le bollette subiranno una riduzione rispetto al primo trimestre del 2023.

Riduzione dei costi energetici: cosa succederà ad aprile Nel corso degli ultimi 12 mesi, a seguito delle tensioni belliche nell’Europa orientale, i prezzi del gas e dell’energia elettrica erano aumentati notevolmente, con un impatto significativo sulle bollette e sulle finanze delle famiglie italiane. Tuttavia, ora il costo dell’energia sta diminuendo, e si prevede un risparmio del 55,3% per kilowattora ad aprile. L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha tuttavia precisato che “gli oneri generali di sistema sono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche”.

Il punto di vista di Assoutenti.

Secondo Assoutenti, pur esprimendo soddisfazione, il quadro generale rimane incerto e la situazione attuale non è paragonabile a quella di due anni fa: “Le nuove tariffe previste ad aprile sono ancora più alte del 14% rispetto a quelle in vigore nel secondo trimestre 2021, e comporteranno per le famiglie del mercato tutelato una spesa maggiore di 79 euro annui rispetto allo stesso periodo di due anni fa”. Tuttavia, “ci sarà un risparmio record su base annua pari a 793 euro a famiglia. La bolletta media della luce sul mercato tutelato, considerata una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh di energia all’anno, scenderà dagli attuali 1.434 euro annui a 641 euro, avvicinandosi ai livelli pre-crisi, ma è importante tenere conto del ritorno degli oneri di sistema che, secondo i dati diffusi oggi dall’Arera, peseranno per circa 82 euro a bolletta”.