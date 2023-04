Una delle cose che più affascina l’uomo è la possibile sopravvivenza o la creazione di nuove forme di vita su altri pianeti al di fuori della Terra. In particolare, grande interesse ha suscitato Marte. La scoperta che sta per arrivare lascia senza parole. Vi invitiamo a leggere.

Le condizioni fondamentali

La vita per poter nascere ha bisogno di alcuni ingredienti fondamentali. In primis, sorgente energetica che inneschi dei processi biochimici. Nel nostro caso sono caratterizzati dal Sole, anche se nei fondali marini i raggi solari non raggiungono le forme di vita che però si sono adattate, sfruttando fonti di energia alternative.

La seconda cosa assolutamente indispensabile è la presenza di acqua, o comunque di un fluido primordiale, nel quale le reazioni biochimiche possano avvenire. Non sono stati riscontrate fonti d’acqua sul pianeta rosso in superficie. Gli studiosi, però, ipotizzano l’esistenza di molecole d’acqua cristallizzate nelle rocce marziane.

Sotto la superficie

Nei fondali marini o in alcune caverne internate, molecole d’acqua cristallizzata danno la possibilità di innescare processi di Radiolisi. Questa è una sorta di smantellamento di tali molecole e alla creazione di nove singole di idrogeno e ossigeno, che reagendo con materiali in loco come la Pirite, portano alla formazione di solfati.

Questi ultimi risultano importantissimi per il mantenimento di tale ipotesi, da che molti batteri esistenti sul nostro Pianeta si mantengono in vita nutrendosi di tali elementi che ne scongiurano la scomparsa.

Le conclusioni

L’ipotesi degli scienziati è che su Marte possano esserci tutti gli elementi che favoriscano la presenza di forme di vita primordiali, il tutto nei meandri sotterranei.

Sotto la crosta marziana ci sarebbero una serie di elementi trasportati dai meteoriti precipitati sul Pianeta Rosso, che garantirebbero la possibilità di innescare reazioni che potrebbero portare (o hanno già portato) la presenza di forme di vita simili a batteri. Ciò sarà ovviamente da verificare con nuovi studi.