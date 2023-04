Come riportato dalla Nasa, nella scorsa notte un piccolo satellite a fine vita, chiamato Rhessi, dovrebbe essere rientrato nell’atmosfera terrestre. Il satellite, lanciato nel 2002 per lo studio del Sole, è stato in disuso dal 2018 e il suo rientro era previsto con un margine di incertezza di circa 16 ore. Nonostante alcuni frammenti possano aver resistito all’impatto con l’atmosfera, gli esperti stimano che il rischio di danni per chiunque sulla Terra sia basso, approssimativamente pari a 1 su 2.467.

Il satellite Rhessi

Il satellite Rhessi, acronimo di RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager), è stato lanciato nel 2002 con lo scopo di studiare il Sole. La sua missione era quella di raccogliere informazioni sulle esplosioni solari e sui raggi gamma prodotti durante questi eventi. Il satellite, della dimensione di un frigorifero, ha lavorato con successo fino al 2018, quando è stato posto in disuso.

Rientro del satellite

Come spiegato dalla Nasa, il satellite Rhessi dovrebbe essere rientrato nell’atmosfera terrestre nella scorsa notte, intorno alle 3:30 del 20 aprile (ora italiana). Il margine di incertezza sulla previsione era di circa 16 ore. Il satellite, che pesa meno di 300 chilogrammi, è stato dismesso nel 2018 e, sebbene alcuni frammenti possano aver resistito all’impatto con l’atmosfera, gli esperti ritengono che il rischio di danni per chiunque sulla Terra sia basso, approssimativamente pari a 1 su 2.467.

Possibili rischi

Secondo le ultime previsioni elaborate dall’americana Aerospace Corporation, l’Italia non correrebbe particolari pericoli a seguito del rientro del satellite Rhessi. Solo la Sicilia risulterebbe marginalmente interessata dalle linee che tracciano le possibili traiettorie di sorvolo che l’oggetto potrebbe percorrere, ma si attendono dati più certi nelle prossime ore.

Monitoraggio della situazione

Gli esperti della Nasa stanno monitorando la situazione insieme al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per valutare eventuali rischi derivanti dal rientro del satellite Rhessi. Tuttavia, come già specificato, il rischio di danni per chiunque sulla Terra è basso.

