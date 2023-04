Giovedì 20 aprile 2023 si verificherà una rara eclissi solare ibrida. Il percorso dell’eclissi inizia come anulare, diventa totale e poi torna ad essere anulare prima che il percorso finisca.

L’eclissi ibrida sarà visibile dall’Australia, Timor-Leste e parti dell’Indonesia. Un’eclissi solare parziale sarà visibile dall’Asia sud-orientale, dalle Indie orientali, dall’Australia, dalle Filippine e dalla Nuova Zelanda. L’eclissi parziale inizierà alle 01:34 UTC e terminerà alle 06:59 UTC. L’eclissi centrale (ibrida) inizierà alle 02:37 UTC e terminerà alle 05:56 UTC.

L’istante di massima eclissi avverrà al largo della costa di Timor alle 04:16 UTC. Ciò avverrà 4,1 giorni dopo che la Luna raggiunge il perigeo. Durante l’eclissi, il Sole si troverà nella costellazione dell’Ariete. Il mese sinodico in cui si verifica l’eclissi ha un numero di lunazione marrone di 1241.

L’eclissi appartiene alla serie Saros 129 ed è il numero 52 su 80 eclissi della serie. Tutte le eclissi di questa serie si verificano al nodo ascendente della Luna. La Luna si muove verso sud rispetto al nodo con ogni eclissi successiva nella serie e gamma diminuisce.

Quest’eclissi solare sarà seguita due settimane dopo da un’eclissi lunare penombrale il 5 maggio 2023.

L’eclissi solare ibrida del 20 aprile 2023 è un evento astronomico raro che offre agli appassionati di astronomia un’opportunità unica per osservare la bellezza del nostro sistema solare. Tuttavia, poiché l’osservazione diretta del Sole può causare danni permanenti agli occhi, è importante prendere precauzioni appropriate per la visione dell’eclissi, come l’uso di occhiali speciali per l’eclissi solare o l’osservazione tramite telescopi o binocoli con filtri solari adeguati.

Inoltre, gli scienziati studiano attentamente gli eventi astronomici come questo per comprendere meglio la natura dell’universo. L’eclissi solare ibrida del 20 aprile 2023 fornirà dati preziosi per la ricerca futura sulla Luna, il Sole e il sistema solare in generale.