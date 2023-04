L’11 aprile 2023 alle 04:38 UTC, un’enorme palla di fuoco ha attraversato l’Oceano Atlantico, il Portogallo e la Spagna, illuminando il cielo notturno. In questo articolo, esploreremo l’evento e le cause che hanno portato alla formazione della palla di fuoco, nonché le tecniche utilizzate dagli scienziati per studiare questo tipo di fenomeni.

L’enorme palla di fuoco che ha attraversato il Portogallo e la Spagna è stata generata da un meteoride proveniente da una cometa. Il meteoride ha colpito l’atmosfera a una velocità di circa 63.000 km/h, generando un’onda di calore e luce che ha illuminato il cielo notturno.

L’evento è stato registrato grazie al progetto SMART, operato dalla rete meteorica del sud-ovest europeo (SWEMN) dalle stazioni di osservazione meteorica situate ad Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada) e Siviglia. La palla di fuoco è stata registrata dalle telecamere di queste stazioni di osservazione e analizzata dal dottor Jose M. Madiedo, investigatore principale del progetto SMART e ricercatore all’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia (IAA-CSIC). Questi dati sono stati utilizzati per calcolare la traiettoria del meteoride e la sua velocità.

Le palle di fuoco sono fenomeni comuni causati dall’ingresso di meteoroidi nell’atmosfera terrestre. Questi meteoroidi sono generalmente delle dimensioni di un chicco di riso o di un sasso e si muovono ad altissime velocità nell’atmosfera, generando un’onda di calore e luce che può essere vista dal suolo. Gli scienziati utilizzano le palle di fuoco per studiare l’origine dei meteoroidi e la composizione delle comete da cui provengono.

Mentre le palle di fuoco sono spettacolari da vedere, possono essere pericolose per chi si trova troppo vicino all’area di impatto. I meteoroidi che generano le palle di fuoco possono essere molto grandi e veloci, il che li rende potenzialmente letali se cadono sulla Terra.

Gli eventi di palla di fuoco sono studiati da un gran numero di scienziati in tutto il mondo. La collaborazione internazionale è importante per raccogliere dati su questi fenomeni e per analizzarli. Organizzazioni come la rete meteorica del sud-ovest europeo (SWEMN) utilizzano una rete di stazioni di osservazione per registrare e analizzare gli eventi di palla di fuoco in tempo reale. Questi dati sono utilizzati per calcolare la traiettoria dei meteoroidi e la loro velocità, nonché per studiare la loro origine e composizione. La collaborazione internazionale è fondamentale per aumentare la nostra comprensione dei fenomeni astronomici e per proteggere la popolazione dalle potenziali minacce provenienti dallo spazio.

