Anche quest’anno lo sciame meteorico delle Liridi sta per incrociare la Terra, offrendo uno spettacolo mozzafiato a tutti gli appassionati di astronomia. Questo fenomeno avviene quando il nostro pianeta attraversa i detriti lasciati dalla scia di una cometa, i quali si infiammano nella nostra atmosfera diventando quelle che vengono comunemente chiamate “stelle cadenti”.

Cos’è un meteorite?

Un meteorite è un frammento di roccia o metallo proveniente dallo spazio che, entrando nella nostra atmosfera, si infiamma e diventa visibile come una stella cadente. I meteoriti sono generalmente formati da materiale che si è staccato da un corpo celeste, come un asteroide, una cometa o un pianeta.

La cometa C/1861 G1 Thatcher e le Liridi

Caratteristiche della cometa

La cometa in questione, C/1861 G1 Thatcher, passa vicino alla Terra in questo periodo, precisamente dal 15 al 28 aprile, con il picco d’intensità il 22. Quest’anno poi le Liridi potranno essere ammirate al loro meglio poiché la luna crescente sarà illuminata solo al 6%.

Cos’è una cometa?

Una cometa è un corpo celeste composto prevalentemente di ghiaccio, polveri e gas. Quando si avvicina al Sole, il calore solare vaporizza parte del ghiaccio e delle polveri, creando una scia luminosa chiamata “chioma” e una “coda” che si allunga sempre più man mano che la cometa si avvicina alla nostra stella.

Come osservare le Liridi

Allontanarsi dai centri abitati

Come puoi immaginare, l’inquinamento luminoso delle città non va molto d’accordo con l’astronomia e con l’osservazione di questi fenomeni spaziali. Per chi ha la possibilità, l’ideale sarebbe allontanarsi dai centri abitati e andare in campagna o in montagna, dove lo spettacolo del cielo è sensibilmente più imponente.

Abituare gli occhi all’oscurità

A quel punto, è importante abituare gli occhi all’oscurità. Stenditi e guarda verso l’alto (copriti!) ed evita di usare il telefono se non vuoi rimanere accecato per un bel po’ di minuti. Fissando il cielo, vedrai che la tua pupilla si allargherà e assorbirà sempre più luce, permettendoti di scorgere dettagli cosmici che di solito non sei in grado di vedere.

Godersi lo spettacolo

Le Liridi arriveranno e squarceranno il cielo facendoti provare una bella emozione. Di solito, questa pioggia di meteoriti produce 15-20 meteore ogni ora. Non perdere l’occasione di ammirare questo meraviglioso fenomeno astronomico e ricorda di condividere l’esperienza con amici e familiari, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo stellato.

Consigli utili

Per una migliore osservazione delle Liridi, porta con te un binocolo o un telescopio, anche se a occhio nudo potrai già godere di uno spettacolo straordinario. Ricorda di vestirti in modo adeguato, considerando le temperature notturne che potrebbero essere rigide. Porta con te una coperta o uno sdraio per sdraiarti comodamente mentre osservi il cielo.