Le foreste fantasma sono distese verdi ormai divenute autentici cimiteri di specie vegetali morte. Esse costituiscono un vero e proprio rischio naturale poiché, secondo alcuni studi scientifici, sarebbero una fonte enorme di quantità di gas serra, ed in particolar modo metano e anidride carbonica, temibili per i cambiamenti climatici.

Le ipotesi

Lo studio è nato per caso. Con l’arrivo di un ciclone negli USA, si è visto che il mare fagocitava vecchi alberi. Poiché hanno perso la loro chioma verde e viva, gli alberi che muoiono a causa del sale contenuto nell’acqua del mare che si infiltra nelle radici non sono più in grado di assolvere alla funzione della fotosintesi clorofilliana.

Per tal motivo, son completamente impossibilitati nell’assorbimento dell’anidride carbonica presente nell’aria. Ne consegue che, all’interno del sistema linfatico dell’albero, non vi sono più sostanze nutritive né acqua, ma, nonostante ciò, essi continuano ad avere un certo impatto sull’ecosistema e sulla sua conservazione, in quanto emanano una serie di gas nocivi.

Un vero problema

Secondo gli scienziati che si sono occupati di studiare questa problematica, questi gas sarebbero prodotti naturalmente durante la fase di decomposizione del tronco e dei rami, nonché dalle radici. Ciò ovviamente lo rende un fenomeno ancora più preoccupante ed inevitabile. G

li ultimi studi hanno riportato una serie di dati sconcertanti: il fenomeno delle foreste fantasma, che si sta diffondendo sempre di più in tutto il Pianeta, può far aumentare (da solo!) di circa il 25% la quantità di anidride carbonica contenuta nell’aria e nell’atmosfera.

L’innalzamento degli oceani

La prima preoccupazione riguarda ovviamente l’innalzamento del livello di oceani e mari causato appunto dall’effetto serra. Infatti, proprio per questo sono innumerevoli i boschi e le foreste che pian piano sono state sommerse dalle acque marine. Da qui, milioni di alberi morti.

Purtroppo, se il mondo intero non assumerà delle concrete decisioni per contrastare il fenomeno, anche quello delle foreste fantasma sarà un problema che dilagherà sempre più e contribuirà al riscaldamento globale.