Una ricerca delle università britanniche di Reading, Bath e Bristol, hanno studiato in particolare i dati sulle precipitazioni registrati nelle isole Shetland nel periodo di maggiori test atomici.

La ricerca è partita da una serie di documenti storici di una stazione meteo in Scozia, redatti tra il 1962 e il 1964. Combinando i dati ottenuti dai test nucleari con quelli meteo, i ricercatori hanno scoperto che nei giorni di elevata radioattività le nuvole erano più spesse e producevano in media il 24% di pioggia in più!