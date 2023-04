La Calabria si prepara ad affrontare un periodo di instabilità climatica con il peggioramento delle condizioni meteo durante la fine della settimana. Probabilmente sabato, si intensificherà nuovamente l’instabilità atmosferica, e si prevedono nuove precipitazioni. Non è da escludere anche la possibilità di qualche temporale. In Appennino, invece, cadrà la neve, portando a temperature sotto la media che coinvolgeranno anche il periodo di Pasqua e Pasquetta.

Secondo le previsioni meteo, il 7 aprile 2023 si prevede un generale miglioramento con ampie schiarite, ma con la tendenza a un aumento delle nuvole verso la fine della giornata. Tuttavia, il giorno successivo, il tempo diventerà nuovamente instabile, con un ulteriore aumento della nuvolosità e precipitazioni a carattere sparso. In Appennino, ci sarà la neve, mentre sulla costa non è da escludere anche qualche temporale.

Il 9 e il 10 aprile 2023, la situazione meteorologica peggiorerà ancora di più, con una marcata instabilità atmosferica e condizioni meteo ancora instabili. Tuttavia, il 11 aprile 2023, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, ma solo per poco. Infatti, il titolo per quel giorno sarà “Meteo Calabria: freddo invernale. Peggioramento neve montagna”.

In questo contesto, la popolazione calabrese dovrà fare i conti con un tempo decisamente invernale anche durante le festività pasquali. Si raccomanda, quindi, di prestare attenzione alle previsioni meteo e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

In generale, le previsioni meteo per la Calabria per i prossimi giorni non sono molto incoraggianti. Si prevedono temperature piuttosto basse e neve in montagna, mentre sulla costa potrebbero verificarsi piogge e temporali. È importante, quindi, seguire attentamente l’evoluzione della situazione meteorologica e attenersi alle raccomandazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio questo periodo di instabilità climatica.