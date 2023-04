Il mese di aprile è un momento di transizione per il clima di Trento tra la stagione invernale e quella primaverile. Le temperature aumentano gradualmente, ma il clima rimane incostante, con frequenti piogge, temporali e ondate di freddo improvviso.

Primavera, meteo in subbuglio

A Trento, la differenza climatica tra estate e inverno è molto accentuata. Le temperature medie passano infatti dai circa 2°C di gennaio ai circa 23°C di luglio. Il processo che porta dall’inverno all’estate è quindi segnato da bruschi ritorni indietro e accelerazioni improvvise, vale a dire ondate di freddo tardive e di caldo anticipate.

Aprile è il mese primaverile per eccellenza e quello in cui si possono verificare entrambe le condizioni meteo, sia quelle più simil invernali che quelle più simil estive. Inoltre, ad aprile, le piogge sono abbastanza frequenti e, talvolta, possono essere anche intense.

In una parola, potremmo definire il clima di aprile a Trento come instabile o variabile.

Temperature: medie gradevoli ma oscillazioni ampie

Le temperature medie di aprile a Trento variano tra i 7-8°C di minima e i circa 18°C di massima. Ma rispetto alla media, le singole giornate possono variare notevolmente e presentarsi sia parecchio più fredde che molto più calde, a seconda delle condizioni meteo prevalenti.

Le ondate di freddo tardive che giungono dall’artico posson infatti condizionare pesantemente il meteo del capoluogo trentino, così come le perturbazioni che giungono, prevalentemente, da ovest. In una giornata piovosa, anche in assenza di ondate di freddo, le temperature possono rimanere tutto il tempo attorno ai 10°C.

Anche in una giornata serena, ma con aria che giunge dall’Europa nord-orientale, può fare abbastanza freddo. Al contrario, in caso di una giornata soleggiata corroborata dalla presenza di un anticiclone mediterraneo o subtropicale, la temperature può già schizzare oltre i 25°C.

Nelle giornate serene l’escursione termica tra notte e giorno, che in media è di circa 10°C, può superare i 15°C.

Temperature: statistiche e record ultimi 30 anni



Complessivamente, c’è oltre il 40% di possibilità di avere una giornata con temperatura massima uguale o maggiore di 20°C e nel 75% dei casi la massima supera i 15°C. Pertanto 3 giornate su 4 hanno temperature miti o quasi calde. Tale percentuale cala all’8% per temperature pari o maggiori di 25°C, per cui le giornate calde pre-estive sono abbastanza rare. Il record è di 29,6°C stabilito il 9 aprile del 2011.

Le temperature minime due notti su tre scendono sotto i 10°C e nel 90% dei casi sotto i 12°C. Peraltro, notti molto fredde sono abbastanza rare, in meno del 15% dei casi si registra una minima minore di 5°C. I casi di gelo sono molto rari, solo 0,5% delle notti scende sotto zero: il record è di -1,3°C raggiunto l’8 aprile del 2003. Le notti sono, dunque, nella maggior parte dei casi fresche o “freddine” ma raramente molto fredde.

Piogge e temporali

Aprile è un mese in cui piove abbastanza spesso, in media 9-10 giorni al mese. Complessivamente cadono circa 75 mm di pioggia, non tantissimi, ma talvolta concentrati in brevi periodi. Le precipitazioni possono essere anche intense e accompagnate da temporali che possono portare anche grandine o colpi di vento.

In generale, le piogge di aprile a Trento sono dovute alla confluenza di aria fredda e calda, che crea instabilità atmosferica e causa precipitazioni.

Ondate di freddo e nevicate tardive

Non è raro che aprile a Trento venga colpita da ondate di freddo improvviso, con temperature che crollano rapidamente di molti gradi e possibili nevicate tardive che possono raggiungere anche il fondovalle. In alcuni di questi casi la neve ha raggiunto anche la città di Trento. Una nevicata straordinaria si verificò nell’aprile del 1962, quando caddero oltre 20 cm di neve.

Conclusioni sul meteo di Trento ad aprile

Il mese di aprile a Trento presente le più tipiche caratteristiche di un clima primaverile temperato, con alternanza di soleggiate e piovose o in cui, improvvisamente, si scatena un temporale, e con temperature che possono variare notevolmente di giorno in giorno ma che nella maggior parte dei casi sono gradevoli. Senza dimenticare, però, soprattutto a inizio mese, la possibilità di ondate di freddo e nevicate tardive.