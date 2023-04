La città di Reggio Calabria, situata sulla punta dello stivale italiano, gode di un clima mediterraneo, caratterizzato da inverni molto miti e umidi ed estati calde e secche. Sebbene non sia il capoluogo regionale, è sede del Consiglio Regionale ed è la città più importante della regione, vantando origini antichissime risalenti addirittura all’VIII secolo a.C.

Il mese di aprile a Reggio Calabria si presenta generalmente con temperature miti e poche piogge. Le giornate sono spesso un po’ ventilate, grazie alla presenza delle brezze di mare, e umide, sempre a causa dell’accentuata vocazione marittima della città.

Temperature di Reggio Calabria ad aprile

La media delle temperature massime giornaliere il giorno si aggira intorno ai 19-20°C, mentre di notte si scende fino a 12-13°C. Tuttavia, non è raro che si verifichino delle ondate di caldo dovute all’afflusso di aria calda africana. In questi casi, le temperature possono facilmente superare i 25°C durante il giorno.

Anche le notti sono miti, nella maggior parte dei casi non si scende sotto i 10°C, ma durante le notti più fredde si può scendere di qualche altro grado.

Durante il giorno, in questo periodo, comincia a soffiare con una certa frequenza la brezza di mare, che rende molto gradevoli le temperature e un po’ ventose le giornate, soprattutto nelle zone lungo la costa.

Nella maggior parte delle giornate le temperature massime si collocano tra i 17 e i 23°C, quelle minime tra i 10 e i 15°C, rendendo il clima di Reggio Calabria particolarmente gradevole durante questo mese.

Ondate di freddo e di caldo

Le ondate di freddo possono portare le temperature minime fino a circa 5°C, eccezionalmente anche meno, e mantenere anche di giorno temperature ancora un po’ basse, inferiori ai 15°C nelle giornate perturbate con pioggia. Il record di temperatura minima mensile risale al lontano aprile del 1956 con 3,2°C.

Più frequenti delle ondate di freddo sono quelle di caldo, o comunque periodi in cui le temperature massime arrivano facilmente a 25°C. Al contrario di Palermo, però, lo scirocco arriva dal mare, per cui è un po’ più umido e meno caldo rispetto al capoluogo siciliano. Il record di aprile è, infatti, di “appena” 30,4°C ed è stato raggiunto nel 1985.

Piogge

Aprile è l’ultimo mese in cui si verificano piogge ancora con una certa regolarità, prima dell’accentuato periodo secco estivo. In media si hanno 6 o 7 giorni con pioggia e circa 40 mm di precipitazione totale mensile. Il rischio di giornate molto piovose è pertanto assai basso.

Conclusioni sul clima di Reggio Calabria ad aprile

Il clima di Reggio Calabria in primavera è molto piacevole, il caldo non è ancora fastidioso e il freddo quasi sconosciuto. La brezza attenua la calura durante il giorno e l’aria di mare mantiene miti le notti. Le giornate con pioggia sono poche e . Sembra ci siano tutti gli elementi ideali per godersi la vita all’aria aperta!