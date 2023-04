L’Aquila, città situata nel cuore dell’Abruzzo, affronta il mese di aprile con un meteo ancora incerto e variabile. Il freddo notturno e il rischio di nevicate tardive sono ancora presenti, ma progressivamente con l’allungamento delle giornate e l’aumento della radiazione solare, nel corso del mese cresce anche la probabilità delle prime giornate calde.

Le temperature

Le temperature del mese di aprile all’Aquila sono ancora fresche, soprattutto la notte, con una media delle minime di circa 5°C e delle massime di circa 16-17°C. Tuttavia, le temperature possono oscillare notevolmente a seconda delle condizioni meteorologiche. Ondate di freddo tardive non sono un’eccezione e notti di gelo, cioè con temperature minime sottozero, soprattutto a inizio mese non sono troppo rare. Ma non sono nemmeno rare giornate soleggiate in cui si superano i 20 gradi. Il record di freddo degli ultimi 30 anni è di -7°C ed è stato raggiunto l’8 aprile del 2003. Il record di caldo è di 31°C raggiunti il 28 aprile del 2012.

Le piogge

A aprile le piogge all’Aquila di solito cadono in forma abbastanza moderata ma, in certi anni, possono essere frequenti, in altri più occasionali. La media è di circa 10 giorni di pioggia e di circa 60 mm di precipitazioni totali. Le precipitazioni, talvolta ma non spesso, possono presentarsi anche in forma nevosa.

Ondate di freddo

Non è raro che nel corso del mese di aprile si verifichino delle ondate di freddo, con temperature che possono scendere anche sotto lo zero durante la notte. Queste ondate di freddo sono spesso accompagnate da venti di tramontana che fanno percepire la temperatura ancora più bassa. Se associate a perturbazioni, possono portare anche a nevicate tardive.

Rischio di nevicate

Il rischio di nevicate tardive è presente soprattutto nelle prime settimane del mese di aprile, ma in passato, l’Aquila ha visto cadere la neve anche nella seconda metà del mese. Nel 2016 la neve è scesa addirittura il 25 aprile. Negli ultimi trent’anni ci sono state diverse altre nevicate in aprile, l’ultima si è verificata il 2 aprile del 2022.

Conclusioni sul meteo dell’Aquila ad Aprile

In conclusione, il mese di aprile all’Aquila si presenta ancora incerto e variabile, con temperature fresche, piogge frequenti, ondate di freddo e rischio di nevicate tardive, ma con un po’ di fortuna si può incappare anche in belle giornate soleggiate e molto miti, qualche volta addirittura calde. E’ il classico mese in cui, in pochi giorni, si possono sperimentare tutte quattro le stagioni!