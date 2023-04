Il mese di aprile a Bologna porta con sé un clima in costante evoluzione, con temperature che aumentano rapidamente ma che sono ancora soggette a improvvisi ritorni di freddo, accompagnati da piogge e temporali.

Meteo di aprile a Bologna: temperature in forte aumento

Le temperature tendono a salire decisamente rispetto a marzo, e la media delle massime si attesta intorno ai 18°C, ma con differenze che possono essere sensibili tra i periodi più caldi, spesso posti nella parte finale del mese, in cui si superano sovente i 20°C, e quelli freddi o perturbati, in cui si rimane sotto i 15°C. Le notti, invece, sono ancora fresche, con temperature minime in media di circa 8°C, in graduale aumento dai circa 6°C di inizio mese ai circa 10°C di fine mese.

Ondate di freddo tardive: il rischio di sorprese nevose

Non bisogna farsi ingannare dalle temperature primaverili: aprile a Bologna può anche essere soggetto a improvvisi mutamenti climatici, con il rischio di ondate di freddo tardive.

Questi episodi di freddo, che normalmente giungono dalla zona artica, in qualche rara occasione possono portare delle nevicate con accumulo. E’ successo, ad esempio, tra il 17 e il 18 aprile del 1991, quando un’improvvisa irruzione artica scatenò prima un forte temporale e poi fece abbassare talmente tanto la temperatura in brevissimo tempo (circa 15 gradi in meno in poche ore) da portare un’abbondante nevicata decisamente fuori stagione.

Un altro episodio nevoso, ma in tono minore rispetto a quello del 1991, si verificò anche il 7 aprile del 2003. In questa occasione si è registrato il record di freddo mensile di -2,7°C.

Ondate di caldo: quando aprile si traveste d’estate

Il meteo di aprile a Bologna presenta davvero tante situazioni diverse: può fare ancora freddo, ma possono venire anche periodi già caldi. Il 9 aprile del 2011 la temperatura ha raggiunto il valore record di 30,6°C, ma quasi tutto quel mese di aprile fu molto caldo ed ebbe una media delle temperature massime di oltre 22°C. Anche la seconda parte dell’aprile del 2018 fu molto calda, con diverse giornate che registrarono temperature oltre i 25°C.

Piogge e temporali: la possibilità di fenomeni meteorologici estremi

Aprile a Bologna è anche un mese in cui possono verificarsi piogge e temporali intensi, con la possibilità di fenomeni meteorologici estremi.

I temporali sono associati all’entrata di aria fredda in quota e se trovano aria già calda e umida al suolo possono presentarsi anche in forma violenta, portando grandine e colpi di vento.

Più spesso, però, piove in forma moderata, a causa del transito di perturbazioni da ovest. Nel complesso su Bologna durante il mese di aprile cadono circa 70-80 mm di pioggia distribuiti su 8 giorni.

Meteo di aprile a Bologna: la bellezza di un clima in evoluzione

In definitiva, il meteo di aprile a Bologna è caratterizzato da un clima in costante evoluzione, che va dalla dolcezza della primavera alla possibilità di piogge e temporali, al rischio di ondate di freddo tardive e di caldo anticipate.

Tuttavia, non bisogna temere questi improvvisi cambiamenti climatici: sono proprio questi a rendere il clima di aprile a Bologna così unico e affascinante, in un mese in cui la città riscopre la vita all’aria aperta dopo il lungo periodo invernale.