Le recenti analisi del Centro Meteo Europeo (GFS) mettono in luce gli effetti tangibili dell’estremizzazione climatica, caratterizzata da rapidi cambiamenti del tempo e fenomeni atmosferici eccessivi. Tra questi, spicca un potente ciclone in transito nel Nord Africa, che potrebbe causare alluvioni lampo. In Italia, si prevedono sbalzi termici con periodi soleggiati alternati a temporali di forte intensità e un marcato rischio di grandine. Si attendono, inoltre, piogge di forte intensità.

Oltre a ciò, nuove ondate di calore africano potrebbero portare eventi di föhn record a nord delle Alpi. In sintesi, ci troviamo di fronte a una serie di eventi meteo che verranno definiti nel corso dei prossimi giorni, e che difficilmente fanno sperare in una normalità meteo climatica.

Continueremo a fornire ulteriori approfondimenti sull’evoluzione della situazione.