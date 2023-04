Siamo nel pieno di un weekend dal meteo turbolento su molte regioni, che ci accompagnerà verso una Pasqua che si preannuncia un po’ irrequieta. Un vortice freddo in quota è alla base della recrudescenza dell’instabilità di stampo tardo invernale, che vede protagonista anche la neve.

I temporali e i fenomeni localmente intensi favoriscono il rovesciamento dell’aria fredda in quota verso le quote inferiori. Questa è la ragione per cui la neve sconfina a tratti molto più in basso rispetto alla quota media dello zero termico, che scende all’improvviso durante i rovesci più forti.

Nelle ultime ore, laddove si è concentrata l’instabilità più importante, la neve è quindi caduta ben sotto i 1000 metri come accaduto nell’Appennino Campano. La neve si è portata localmente fin verso i 700 metri ed un cappuccio di neve ha ricoperto anche la parte alta del Vesuvio.

La neve di Aprile sul Vesuvio rappresenta di certo un evento che non avviene tutti gli anni in questo periodo. Di certo è un panorama insolito ma non così eccezionale. Le nevicate in primavera possono spingersi a quote molto basse durante i colpi di coda d’Inverno, anche in pieno Aprile.