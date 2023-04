Il primo assaggio da meteo estivo si fa sentire sull’Italia. Il caldo anomalo sta raggiungendo le nostre regioni, ma sarà decisamente di breve durata. Si tratterà di una fiammata di caldo ben meno eccezionale di quello che ha colpito la Spagna dove le temperature si sono spinte sino a record storici.

La colonnina di mercurio sta salendo, tanto da raggiungere le prime punte di 28 gradi e oltre in Sardegna. Farà caldo anche in Val Padana e pianure interne del Centro Italia, dove ci attendiamo valori anche di 24-25 gradi. Il picco di caldo sarà però sabato, quando sono attesi i primi 30 gradi e oltre in Sardegna.

Le città più calde con le temperature previste sabato 29 aprile 2023

Oristano 30°C

Iglesias 29°C

Carbonia, Sanluri 28°C

Villacidro 27°C

Nuoro, Olbia, Reggio di Calabria, Sassari 25°C

Bolzano, Caltanissetta, Messina, Sondrio, Tempio Pausania, Trapani 24°C

Cagliari, Catania, Foggia, Palermo, Siracusa, Torino, Trento 23°C

L’escalation del caldo risulterà più contenuta sul resto d’Italia, anche perché già da sabato l’alta pressione inizierà a perdere d’energia. Il transito di nuvolosità via via più compatta inibirà in parte il riscaldamento almeno al Centro-Sud, in vista poi del grosso ribaltone atteso tra domenica 30 Aprile ed il 1° Maggio.

Le temperature crolleranno già domenica, anche di 6-8 gradi in Sardegna, al Nord-Ovest, sulle Alpi ed in diverse parti interne del Centro-Sud. La colonnina di mercurio calerà ulteriormente il 1° Maggio laddove il maltempo colpirà in modo pesante con qualche grado in meno soprattutto al Nord.

In tal modo si passerà da una parentesi di clima estivo ad un ritorno alla primavera. Il calo termico riporterà uno scenario tutto sommato non lontano da quello che di si può attendere in questo periodo dell’anno. Per il ritorno del caldo bisognerà attendere la seconda parte della prossima settimana.