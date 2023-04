La Domenica delle Palme è stata caratterizzata dal ritorno del maltempo in Sardegna. Oltre al prezioso ritorno delle piogge, dopo settimane di tempo asciutto, spicca la neve che ha ricoperto i rilievi del nuorese al di sopra dei 1000 metri.

Le precipitazioni si sono intensificate in mattinata, con la neve che ha iniziato a depositarsi grazie ai fenomeni intensi. Non sono mancati disagi sulle strade, specie sulla statale 389 che collega Nuoro a Lanusei dove si è accumulato uno strato di qualche centimetro.

Fiocchi di neve hanno raggiunto temporaneamente anche l’abitato di Fonni. Questo ritorno d’Inverno è destinato a proseguire ed acuirsi nei prossimi giorni, con temperature in ulteriore calo. Non mancherà occasione per altre precipitazioni e nevicate in montagna, ma si tratterà di fenomeni più irregolari.