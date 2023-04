Dopo un inizio giornata di meteo tranquillo e clima ancora mite, le intemperie si sono scatenate nel pieno del pomeriggio domenicale su Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale, mandando completamente in tilt la circolazione stradale e a causa di disagi dovuti alla grandine.

La grandinata è venuta giù particolarmente abbondante sul cuore della città, investendo in particolare la zona da Prati e Trastevere. Qui lo spessore del ghiaccio ha imbiancato le strade, con un paesaggio reso di colpo invernale come se avesse nevicato.

Le temperature è crollata di botto di quasi 10 gradi. Sono stati segnalati localmente anche dei chicchi grossi, in grado di arrecare qualche danno. Un fenomeno molto simile si era verificato una settimana fa, ma in questo periodo non sono insoliti gli improvvisi temporali accompagnati anche dalla grandine.