Il meteo di oggi, martedì 4 aprile 2023, ci porta un po’ di instabilità sul nostro paese. Le previsioni meteo parlano infatti di una perturbazione che interesserà soprattutto le regioni del Nord Italia.

Le previsioni per il Nord Italia

Al Nord-Ovest si avranno dei residui annuvolamenti mattutini con qualche locale rovescio sul Basso Piemonte e deboli nevicate sulle restanti Alpi occidentali oltre i 1000-1200 metri, in attenuazione nel pomeriggio. Sul resto del Nord si avrà invece cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla sera, nuovo graduale aumento della copertura nuvolosa su Valle d’Aosta e i rilievi alpini di Piemonte e Liguria.

Le previsioni per Centro e Sardegna

Nelle regioni adriatiche del Centro e della Sardegna si avranno molte nubi con precipitazioni sparse, nevose oltre i 700-800 metri. Altrove si avrà invece cielo sereno o poco nuvoloso, tranne annuvolamenti più consistenti tra il pomeriggio e la serata su zone interne e meridionali del Lazio e Sud Sardegna con locali rovesci.

Le previsioni per Sud e Sicilia

Nel Sud e in Sicilia si avrà un cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse sulla Sicilia, sull’area ionica peninsulare e sulla Puglia centro-meridionale. Durante il pomeriggio si avrà un’attenuazione dei fenomeni sulle aree peninsulari e dalla sera parziali schiarite su tutte le regioni.

Le temperature e i venti

Le temperature saranno stazionarie sulla Sicilia e Calabria meridionale, in diminuzione sul resto del paese, più marcata al Centro. Le massime saranno in rialzo su Calabria e Sicilia, in calo altrove. I venti saranno da nord-est, forti con raffiche fino a burrasca lungo le coste dell’Alto Adriatico e delle Marche e sulla Campania, da moderati a forti sul resto del Centro-Sud e sulle Alpi orientali, con ulteriori rinforzi lungo le rimanenti coste adriatiche e ioniche. Saranno deboli variabili sul resto del Nord.

I mari

Fino al mattino si avrà un mare agitato sull’Ionio e localmente agitati i rimanenti mari, con moto ondoso in diminuzione dapprima su mare e Canale di Sardegna e Mar Ligure e dal pomeriggio sui restanti mari occidentali.

In sintesi, il meteo di oggi porterà qualche instabilità, con nevicate sulle Alpi occidentali e in collina al Centro. È consigliabile prestare attenzione agli spostamenti e alle attività all’aperto, soprattutto nelle zone montane. Restiamo comunque sempre aggiornati sulle ultime previsioni meteo per non farsi cogliere impreparati.