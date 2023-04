Il fronte d’aria fredda ed instabile, in transito al Centro-Sud, sta portando dal mattino rovesci e temporali sparsi a macchia di leopardo. Vista la presenza di aria fredda in quota, non mancano le nevicate sino a quote decisamente basse per il periodo, specie durante le precipitazioni più intense.

La neve è addirittura arrivata ad imbiancare diverse località fino a quote collinari sull’Appennino Centrale, come nel caso di Avezzano in Abruzzo. I fiocchi hanno sconfinato decisamente più in basso del previsto e questo accade sovente in primavera, grazie anche alla presenza di un nocciolo d’aria fredda in quota.

Ad essere determinante è proprio il rovesciamento dell’aria molto fredda dalle quote superiori dell’atmosfera verso il basso che si realizza durante i rovesci. I contrasti della stagione primaverile sono in grado di favorire maggiormente le precipitazioni a carattere più intenso e convettivo.

Durante i fenomeni temporaleschi più intensi in presenza di aria fredda in quota la quota neve, compreso il limite degli accumuli al suolo, può spingersi davvero più in basso rispetto all’altitudine dello zero termico. Le bufere di neve a quote basse non devono sorprendere troppo in piena primavera.