Come puntualmente annunciato, il meteo si è completamente stravolto per l’ingresso dell’aria fredda dal Nord Europa al seguito di una prima perturbazione. Nuovi apporti d’aria fredda seguono un altro fronte, accompagnandoci verso un weekend particolarmente movimentato su oltre mezza Italia.

La neve è caduta a quote molto basse sulle Alpi e poi anche in Appennino, con altre nevicate che seguiranno nel corso di tutto il weekend. A prima vista parrebbe uno scenario anomalo per il periodo, invece la Primavera è fatta anche di fasi molto turbolente e a tratti fredde come in questo Aprile.

Le nevicate sono risultate piuttosto cospicue sull’Arco Alpino, dove si sono spinte sino ai 700 metri. Accumuli tra i 50 e i 100 cm di neve fresca attorno ai 1500 metri si sono registrati sul comparto orientale, specie sul Friuli. Queste nevicate sono preziose alle luce della siccità che flagella gran parte del Nord.

Come avviene tipicamente in primavera, i contrasti tipici della stagione si sposano nel favorire improvvise nevicate fino a quote sorprendentemente basse, più del previsto. La quota neve, in concomitanza di irruzioni fredde, può abbassarsi drasticamente durante i rovesci più intensi.