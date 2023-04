Siamo ad aprile, ma il meteo sembra quello tipico del pieno inverno. Il flusso di correnti artiche, che coinvolge l’Italia con gelate tardive e neve in Appennino a quote molto basse, interessa anche buona parte del Continente Europeo.

Una bolla gelida, arrivata dall’Artico Russo, staziona sull’Europa Centro-Orientale. Come evidenzia la mappa, le temperature minime odierne sono scese diffusamente sotto lo zero in tutti i paesi del Centro Europa.

Nuove gelata devastanti si sono registrate anche in gran parte delle pianure della Francia centro-settentrionale e sulle aree interne del nord della Spagna. Nel cuore della Scandinavia il termometro è sceso fino a un picco di -27,5°C nella località norvegese di Verlegenhuken.

I forti contrasti innescati dalla discesa del nucleo gelido hanno causato importante maltempo sui Balcani, con nevicate eccezionali. A Belgrado sono caduti 19 cm di neve e si tratta della nevicata più abbondante di sempre nel mese di Aprile, a partire dall’inizio della serie storica di dati che parte dal 1888.