Che brividi in questo meteo d’inizio Aprile! L’ultima notte è stata rigida su gran parte d’Italia, con temperature ulteriormente crollate su valori pienamente invernali. Al Centro-Nord si sono avute diffuse gelate non solo sui rilievi, ma anche su vallate e pianure interne.

La colonnina di mercurio è scesa fino a -6 in pianura su Toscana, Emilia Romagna e Umbria, ma il gelo tardivo non ha risparmiato nemmeno le valli interne della Sardegna. Il gelo fuori stagione stringe l’Italia in una morsa, in quella che è una parentesi meteo decisamente anomala sia come entità che come durata.

Chiaramente questa situazione costituisce un grosso problema per l’agricoltura, ma anche per le fioriture molto avanzate per il clima fin troppo caldo delle scorse settimane. Come talvolta avviene in Primavera, si passa facilmente da un estremo all’altro.

Al Sud, complici il vento, le nubi e le precipitazioni, le temperature non sono scese troppo in basso. Fortunatamente ora il grande gelo ha raggiunto l’apice, anche se nelle prossime notti non mancheranno condizioni ancora favorevoli ad ulteriori gelate dannose.

Italia: temperature minime del 6 aprile 2023, le località e le città dove il termometro è sceso sino a 2 gradi

