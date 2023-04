Il maltempo fuori stagione continua a colpire l’Italia, con previsioni di neve e gelate notturne per domani, mercoledì 5 aprile.

Nella parte settentrionale dell’Italia si prevede un alternarsi di schiarite e annuvolamenti, con possibili precipitazioni deboli e sparse sulle Alpi e sull’Appennino. Le precipitazioni potrebbero assumere la forma di neve oltre i 1000-1200 metri di quota.

Nelle regioni centrali e in Sardegna, si prevede molta nuvolosità sulle regioni adriatiche, Umbria e basso Lazio, con la possibilità di qualche locale rovescio. Potrebbero verificarsi anche deboli nevicate oltre i 700-800 metri sul versante adriatico. Altrove ci sarà un ampio soleggiamento, salvo locali annuvolamenti mattutini sulla Sardegna.

Nel sud e in Sicilia, ci sarà una nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, specie sull’area tirrenica con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Tuttavia, si prevede un parziale assorbimento serale dei fenomeni. La quota neve sarà oltre i 1300-1400 metri.

Per quanto riguarda le temperature, si prevedono minime in lieve flessione al nord-ovest, sulle restanti Alpi, sulle isole maggiori, in Calabria, Basilicata e Puglia, mentre saranno stazionarie altrove. Le massime saranno in diminuzione su Alpi, Prealpi, Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, in tenue rialzo su Umbria, Puglia centromeridionale e Basilicata, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

I venti saranno da moderati a forti settentrionali al centro-sud, con rinforzi lungo le coste adriatiche e sull’Appennino. Al nord, invece, ci saranno deboli venti di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, si prevede un mare poco mosso nel Mar Ligure, mentre il Tirreno parte est sarà molto mosso. In generale, i restanti bacini saranno molto mossi ma con graduale attenuazione del moto ondoso.

In sintesi, il maltempo fuori stagione continuerà a colpire l’Italia anche domani, con previsioni di neve su alcune zone di collina.