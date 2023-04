L’anticiclone africano si estende su parte d’Italia, mentre una perturbazione avanza verso il Nord dove il meteo tende a deteriorarsi. Un breve assaggio di primavera inoltrata si appresta a coinvolgere soprattutto le due Isole Maggiori e il Sud.

Si tratterà di una fiammata di caldo precoce che durerà pochissimo, ma sarà in grado di far impennare i termometri molto in alto verso valori ben sopra la norma. Il balzo termico proietterà le temperature nelle prossime ore sino a picchi di 26-27 gradi in Sardegna e 23-25 gradi in Sicilia.

Giovedì il caldo si accentuerà ulteriormente su parte del Sud ed in Sicilia, con valori che sulle zone interne dell’isola si porteranno sino a 28 gradi e localmente oltre. Su Catenanuova potrebbero toccarsi i 30 gradi. Questa prima fulminea ondata di caldo sarà poi spazzata via dall’ingresso dell’aria fredda polare.

Temperature massime previste in Sicilia il 13 Aprile 2023

Catenanuova 30.3°C

Solarino 28.6°C

Scordia 28.3°C

Palagonia 28°C

Raddusa 27.7°C

Francofonte 27.6°C

Floridia 27.5°C

Lentini, Ramacca 27.3°C

Paternò, Priolo Gargallo, Sortino 26.9°C

Canicattini Bagni, Castel di Iudica 26.8°C

Bompensiere, Palermo-Mezzomonreale, Regalbuto 26.7°C

Militello in Val di Catania, Scillato 26.3°C

Cassaro, Vallelunga Pratameno 26.1°C

Villarosa 26°C