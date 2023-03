I pannelli solari sono fondamentali per la transizione energetica. Tuttavia hanno un grosso problema: attualmente, il 90% finisce in discarica una volta che ha smesso di funzionare (dopo circa 20-30 anni). Riciclare i vecchi pannelli non è affatto facile. Si tratta di un processo lungo: vanno smontati e i loro componenti devono essere separati con molta attenzione.

Alti costi

Queste due operazioni sono assai costose e richiedono tempo. A tal punto che è più conveniente metterli in discarica che recuperarli. Tuttavia gli scienziati della Deakin University australiana sostengono di aver trovato un modo per rendere questo processo più fattibile.

Un metodo economico ed efficiente

I ricercatori sono riusciti a sviluppare un processo decisamente green che riporta il silicio raccolto dalle celle usate a una purezza superiore al 99%, nel giro di un giorno. Una sorprendente scoperta!

Ma non è tutto. Si prende il silicio purificato di dimensioni standard e lo si riduce in scala nanometrica, in pratica diventa una polvere finissima. Anche in questo caso, nessun bisogno di sostanze chimiche o inquinanti.

Il nanosilicio: un componente da mille risvolti

Tale oggetto ha un valore molto elevato, oltre 28.500 euro al chilo, centinaia di volte rispetto a quello originale. Produrlo mediante il riciclaggio dei pannelli solari sarebbe quindi una vera svolta economica, una sorta di business per le aziende che lo fanno.

Inoltre il nanosilicio viene mescolato con la grafite per sviluppare un nuovo tipo di anodo per batterie. Si è dimostrato che aumenterebbe di almeno 10 volte la durata di una pila al litio (che già è più efficiente di quelle al nichel).

Questa tecnologia è davvero un enorme passo avanti nel modo in cui si va ad affrontare il problema dei rifiuti dei pannelli solari (problema spesso sottovalutato). Lo scarto recuperato può diventare una fonte massiccia e sostenibile di microparticelle, importantissime per soddisfare la futura domanda di materiali grezzi per le batterie. Insomma, da rifiuto a risorsa!