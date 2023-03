Con l’arrivo di aprile, la primavera fa il suo ingresso in Liguria, portando con sé un cambiamento nel clima e nelle condizioni meteo della regione. Le giornate si allungano e i pomeriggi si fanno molto luminosi, ma la presenza del mare ancora freddo rinfresca le zone costiere.

Il clima di aprile in Liguria

La Liguria ha un clima mediterraneo, caratterizzato da inverni miti ed estati calde e secche. Aprile è un mese di transizione, poiché l’inverno si avvicina alla fine e la primavera prende il sopravvento. Le temperature iniziano a salire, anche se occasionalmente si verificano ondate di freddo tardivo. Talvolta, al contrario, si riscontrano ondate di caldo, che ancora, però, non assumono caratteristiche estive. Il meteo di aprile in Liguria risulta, pertanto, tra i più soggetti alla variabilità dell’intero anno.

Pioggia, neve e grandine

In aprile, la Liguria registra in media 7-8 giorni di pioggia. La quantità di precipitazione varia, è in genere più abbondante sulla Riviera di Levante che su quella di Ponente, ma in media si attesta attorno a 80 mm. Queste cifre possono variare notevolmente a seconda della posizione geografica, in particolare tra costa ed entroterra.

In genere, le precipitazioni di aprile sono di carattere moderato, raramente durante questo mese si verificano nubifragi o temporali molto intensi.

Le nevicate possono essere ancora presenti in montagna fino a circa 1000 metri di quota. A quote più basse sono rare, per diventare praticamente assenti lungo la costa. A Genova si segnala il caso di una sfiocchettata durante il mese di aprile 2021, avvenuta con una temperatura di circa 10°C! Si è trattato, pertanto, di un evento talmente insolito da essere praticamente unico.

Non troppo frequenti ma nemmeno troppo rare, sono invece le grandinate, che possono essere abbondanti sebbene raramente si presentino con chicchi grossi.

Giorni di sole

I giorni di sole aumentano gradualmente rispetto ai mesi invernali e in media ci sono 6-7 ore di sole al giorno. Ciò significa che ci sono molte giornate luminose e miti durante il mese, perfette per trascorrere del tempo all’aperto e godersi la bellezza della primavera in Liguria.

Tuttavia, a causa del mare freddo, aprile è un mese in cui, durante i periodi di alta pressione e assenza di vento, si può avere la presenza di nubi basse lungo le zone costiere e in qualche caso, abbastanza raro, persino di foschia o nebbia.

La temperatura media di aprile

La temperatura media a aprile in Liguria si aggira intorno ai 14-15°C, con minime notturne di circa 11-12°C e massime di 17-18°C. La temperatura scende salendo di quota, mentre nelle valli dell’entroterra le notti sono più fredde, con le minime notturne che si attestano attorno ai 7-8°C e le massime, durante le giornate soleggiate, che possono superare i 20°C.

La soglia di 20°C, invece, si raggiunge più difficilmente lungo la costa, a causa della brezza che giunge dal mare ancora freddo.

Al contrario, durante le giornate di pioggia, di solito fa più freddo nell’entroterra che lungo la costa. Questo significa che lungo la Riviera il clima di aprile è più omogeneo e meno soggetto ai bruschi cambiamenti del meteo rispetto a quello dell’entroterra.

Temperature record e ondate di caldo e di freddo

Come accennato in precedenza, durante il mese di aprile possono verificarsi ondate di freddo tardivo che possono abbassare le temperature in modo deciso.

Nell’aprile del 1991 a Genova si raggiunse la temperatura minima di 4°C. Lo stesso anno a Capo Mele, tra Albenga e Imperia, si raggiunsero 3,3°C.

Possono, però, presentarsi anche giornate piuttosto calde, con temperature massime simili a quelle che si hanno in piena estate.

Il record di temperatura massima a Genova è di 29°C ed è stato stabilito nel 2018; quello di Capo Mele, di 28,2°C, risale al 1966.

Vento

In Liguria, specie sulla costa, il vento è quasi una costante tutto l’anno. Ad aprile comincia a intensificare il vento a regime di brezza, che di giorno soffia dal mare rinfrescando le zone costiere.

Cessa di soffiare, invece, la tramontana di stampo invernale (che giunge dall’interno a causa delle differenze di pressione Mar Ligure e Val Padana) che interessa tra novembre e febbraio, parzialmente fino a marzo, soprattutto le zone di Genova e Savona.

Conclusioni

Aprile è un mese ideale per visitare la Liguria, poiché il clima diventa più mite e le condizioni meteorologiche più stabili rispetto ai mesi invernali. Sebbene possano verificarsi giorni di pioggia e ondate di freddo tardivo, è possibile godersi delle splendide giornate di sole e la fioritura di una natura rigogliosa.

Inoltre, il periodo è perfetto per le escursioni in montagna e le passeggiate lungo la costa, dove si può respirare l’aria di primavera e ammirare i paesaggi caratteristici della regione.

In ogni caso, il conisglio è di tenere d’occhio le previsioni meteo e di preparare un abbigliamento adeguato per sfruttare al meglio una vacanza Liguria in questo periodo dell’anno, senza essere sorpresi dai bruschi ritorni di freddo, dalla pioggia o, al contario dalle prime giornate ideali per abbronzarsi in spiaggia.