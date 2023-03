Il clima di Napoli nel mese di aprile è influenzato dalle miti e umide brezze del Mediterraneo e dalle perturbazioni dall’Atlantico che in primavera raggiungono ancora il Sud Italia prima del periodo secco estivo. Ma le belle giornate soleggiate sono prevalenti e permettono di godere appieno della vita all’aria aperta.

Temperature a Napoli ad Aprile

Aprile segna l’inizio della primavera, con temperature che tendono ad aumentare gradualmente e a cominciare a superare costantemente i 20°C verso il termine del mese. Le temperature minime della notte si aggirano intorno agli 11°C, mentre le massime attorno ai 19°C.

Non mancano, tuttavia, periodi più freschi, spesso in concomitanza con quelli piovosi o in cui spirano venti settentrionali, in cui le temperature minime scendono sotto i 10°C, talvolta anche sotto i 5°C, e le massime non oltrepassano i 15°C.

O periodi più caldi, in cui si hanno dei veri e propri anticipi d’estate con temperature che si portano nei pressi dei 30°C.

Freddo tardivo e caldo anticipato

Sebbene il clima di aprile a Napoli sia normalmente dolce e gradevole, può succedere che dall’Artico giungano ondate di freddo tardivo dal sapore ancora invernale.

Un evento di questo tipo accadde nell’aprile del 2003, quando si raggiunse il record di temperatura minima con -1°C a Capodichino e per due volte la temperatura rimase sotto i 10°C.

Al contrario, possono arrivare ondate di caldo dall’Africa e nel 2013 fu raggiunto il record mensile di temperatura massima con 31°C. Una temperatura di 30°C è stata inoltre raggiunta nel 2018.

Mare e Nebbia marittima

Il mare in primavera si riscalda più lentamente della terraferma e la temperature dell’acqua raggiunge circa i 16°C. Per questo motivo, durante i periodi soleggiati di alta pressione le zone più interne della città sono spesso più calde di quelle prospicienti la costa, le quali, talvolta, possono essere raggiunte da nebbie marittime, soprattutto durante le prime ore del mattino. Tale fenomeno è comunque abbastanza raro.

Perturbazioni e piogge

Durante il mese di aprile, le perturbazioni dall’Atlantico possono portare piogge e temporali e periodi perturbati della durata anche di più giorni. Tuttavia, nonostante l’instabilità meteo tipica della primavera, il clima di Napoli ad aprile è generalmente piacevole, con una media di 8-10 giorni piovosi in cui cadono circa 100 mm di pioggia.

Aprile è l’ultimo mese, prima dell’estate, in cui piove con regolarità. A partire da maggio, infatti, le piogge si fanno più occasionali e prevalentemente a carattere temporalesco, fino a diventare scarse nel periodo tra giugno e agosto.

Conclusioni

In sintesi, il clima di Napoli ad aprile è caratterizzato da un aumento delle temperature, ma anche dal passaggio di perturbazioni che possono portare piogge e temporali. Nonostante ciò, la città di Napoli offre comunque la possibilità di godere del mare e del clima mite, pur essendo necessario tenere d’occhio le previsioni meteo per organizzare al meglio la propria visita.