Condizioni meteo peggiori che durante l’inverno si sono manifestate tre, quattro giorni fa nella parte orientale del Canada, in particolare nello stato dell’Ontario, quello maggiormente popolato. Qui le tempeste di neve si sono particolarmente accanite, con ingenti accumuli di neve, basse temperature e forte vento come si può osservare dal video.

Il meteo così estremo è stato causato dal maggior contrasto termico tra aria fredda e calda in risalita da sud. Questo fenomeno non è affatto anomalo in questo periodo dell’anno, quando si possono vedere anche i temporali con neve, come quello che si è visto su Toronto. E su Toronto si discute per l’eccessiva quantità di neve presente ad oggi nelle strade e sopra i marciapiedi, che rende la vita complicata specialmente ai più vulnerabili.