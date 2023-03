Meteo estremo, questi sono gli effetti del Vortice Polare che sta interessando l’Europa, e che la prossima settimana, espanderà la sua influenza verso il Mediterraneo. La situazione meteo è stata subito esplosiva in Europa del Nord, con tempeste di neve. Le immagini che vediamo in questo video si riferiscono a Stoccolma, dove con la temperatura sottozero si è verificata una tormenta di neve che ha rallentato sensibilmente il traffico stradale soprattutto attorno alla capitale svedese.

Ebbene, anche laddove sono abituati a vedere la neve con molta frequenza, si possono verificare situazioni con grossi disagi per neve. E la Svezia non è esente da ciò, soprattutto perché le precipitazioni negli ultimi tempi sono mediamente più abbondanti rispetto alla media, e la grossa quantità di neve che cade genera problemi. Infatti, con maggiori quantità di neve al suolo sono necessarie notevoli risorse per rimuoverla, da qui i disagi.

I cambiamenti climatici stanno interessando tutto il Pianeta, ma laddove si verificano nevicate ogni inverno, nevica con maggiore intensità quasi in ogni evento atmosferico. E questo procura molti problemi per neve. Avevamo parlato delle Olimpiadi della neve della candidata città di Sapporo, i cui cittadini hanno chiesto il ritiro della disponibilità a ospitarle, in quanto chiedono che le risorse economiche per l’evento vengano finalizzate per promuovere la rimozione della neve con maggior efficienza perché ne cade troppa.

Pensate un po’, se tali nevicate giungessero in un Paese Mediterraneo non abituato alle grandi nevicate. D’altronde lo abbiamo visto l’anno scorso ad Atene, e l’anno precedente a Madrid, quando le due capitali furono paralizzate dalle fortissime nevicate. In Italia sono state sufficienti pochi centimetri di neve a Roma per bloccare la circolazione stradale e creare grossi disagi alla fine di febbraio 2018. Mentre, nel 2012, a febbraio, quando si ebbero più fitte nevicate, ci furono notevoli polemiche da parte di cittadini con attacchi pesanti contro l’amministrazione comunale di allora.

Ma la neve è un fenomeno atmosferico che quando cade con abbondanza crea disagio ovunque, soprattutto se questo è insolito come quantità, oppure cade laddove la neve è meno frequente.