Mentre in Italia si attende una fase molto mite, in Inghilterra come era nelle previsioni, è giunta la neve. Ne abbiamo già parlato precedentemente, ma ora abbiamo numerose immagini da proporvi che il giornale inglese The Mirror ha composto in un video su YouTube. Noterete, dal video, soprattutto le dimensioni dei fiocchi di neve, segno che si è trattato generalmente di rovesci di neve. Questi associati all’intrusione di aria fredda, mentre giunge una tempesta da ovest, hanno causato questa burrasca. Ma le tempeste di neve si sono spostate verso est, e numerose notizie giungono dall’Europa centrale ma soprattutto dalla Danimarca, e Svezia, dove ci sono state nevicate e vento forte.