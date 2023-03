Comincia un week-end con condizioni meteo generalmente stabili, almeno per quanto riguarda sabato 11 marzo. Un po’ di nubi non mancheranno sul lato tirrenico sotto la spinta delle correnti umide da ovest, addirittura non escludiamo qualche piovasco su Lazio e Calabria. Più soleggiato sul versante adriatico e al nord. Qualche fenomeno sarà più presente domenica sulle regioni del sud e del medio-basso Adriatico.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 11 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile su gran parte del settore. Addensamenti più presenti al Nordovest,, possibilità di nevicate in Valle d’Aosta specie sui settori di confine. Temperature massime fino a 19-21°C in Val Padana.

CENTRO – Tante nubi sul lato tirrenico, qualche pioviggine non mancherà su bassa Toscana e Lazio. Sereno o velato sul lato adriatico. Mare agitato sul lato tirrenico.

SUD – Nubi basse ancora presenti sul basso Tirreno, anche con piogge sparse sulla Calabria occidentale. Sereno o velato in Puglia. Venti intensi di ponente sulle isole maggiori e in Calabria.