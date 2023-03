Buongiorno cari lettori di Meteo Giornale.it! Un nuovo peggioramento si affaccerà domani in Italia, ma sarà molto marginale e relegato alle regioni del sud e del basso Adriatico. Si tratta di una breve incursione “fredda” alle alte quote che valicherà i Balcani e sfiorerà lo Stivale. Ci saranno piovaschi perlopiù nella prima parte di giornata.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 12 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Nubi in aumento sul Nordest fin sulla Lombardia, ma non ci saranno fenomeni. Più soleggiato su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. Temperature stazionarie o in leggero calo.

CENTRO – Nubi in aumento dalla notte e possibilità di piogge sparse o acquazzoni su Abruzzo e Molise. Ultimi fenomeni al mattino, poi rapido miglioramento.

SUD – Veloce peggioramento tra la notte e la mattina con piogge sparse e locali acquazzoni su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Campania. Maestrale in rinforzo dal pomeriggio e tempo in miglioramento.